Daniel Muñoz fue expulsado ante Bolivia: ¿Podría perderse el debut en la Copa América?

Daniel Muñoz durante su enfrentamiento con los jugadores de Bolivia.(Photo By Winslow Townson/Getty Images) / Winslow Townson

La Selección Colombia derrotó 3-0 a Bolivia en su último partido de preparación previo al inicio de la Copa América. El juego se llevó a cabo en el estadio Rentschler Field de Connecticut, que contó con una amplia mayoría de aficionados colombianos en sus tribunas.

Pese a que el segundo tiempo fue un compromiso de trámite para el equipo de Néstor Lorenzo, quien liquidó las acciones con los tres tantos en el primer tiempo, se presentó una jugada polémica y que desató un pequeño enfrentamiento entre los jugadores de ambos equipos.

Al minuto 67, en una pelota que tenía Luis Díaz sobre la banda izquierda, Héctor Cuellar le terminó realizando una fuerte entrada desde atrás. La acción ocasionó el enojo de los jugadores colombianos, llegando inicialmente Matheus Uribe y luego Daniel Muñoz, quien en medio de la situación terminó golpeando a Diego Medina.

Por su parte, el delantero César Menacho también golpeó con un puño al portero Camilo Vargas. El árbitro del encuentro expulsó a Muñoz y a Menacho, únicamente enseñándole la cartulina amarilla a Cuellar.

¿Daniel Muñoz deberá pagar su fecha de sanción en la Copa América?

Daniel Muñoz no tendrá comprometida su participación en ningún partido de la Copa América a pesar de su expulsión. Esto, dado a que es una sanción de conducta violenta, la cual amerita una sanción económica; no obstante, no amerita ninguna fecha de sanción, por lo que podrá estar sin inconvenientes en el debut de la Selección Colombia en el certamen frente a Paraguay.

El antecedente más reciente a una situación como esta se presentó en la previa del Mundial de Rusia 2018, cuando Edwin Cardona recibió una sanción de oficio por hacer gestos racistas a los jugadores de Corea del Sur, en un compromiso amistoso previo al inicio de la Copa del Mundo.