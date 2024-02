Kevin Castaño: “La Selección va a dar muchos frutos, el profe la tiene clara”

Kevin Castaño, nuevo jugador del Krasnodar, y jugador revelación en la Selección Colombia, ajusta detalles con su equipo de cara a la parte final de la presente temporada. El club del jugador antioqueño comanda la liga rusa, seguido por el Zenit de San Petersburgo.

En entrevista con el Diario AS Colombia, Castaño habló de su presente futbolístico, los inicios de su carrera, su experiencia en la selección nacional, su relación con el técnico, entre otras cosas. “La verdad fue difícil comenzar y todo el proceso, pero gracias a Dios ahora estamos muy bien. En el barrio La Cruz tengo muchísimos recuerdos con la pelota, creo que me hace recordar todos mis comienzos con mi padre”, comentó el volante.

Uno de los momentos más importantes y emotivos fue el debut del futbolista de 23 años, que lo tuvo que vivir en un momento crítico a nivel familiar. “Recuerdo que en ese momento estaba la pandemia, mi papá estaba en el hospital por el COVID el día que iba a debutar, eso fue un momento muy emotivo y triste. Cuando llamo a mi padre a decirle que voy a jugar, es algo que no voy a olvidar porque él tuvo la alegría de verme debutar, creo que pudo recuperarse, por eso recuerdo mucho ese día”.

Como lo han querido todos, el sueño de Kevin es llegar al fútbol elite de Europa, especialmente vestir la camiseta del Milán de Italia, un gigante dormido. “Siempre lo he dicho, me gustaría jugar en la liga italiana, en el Milán, es un sueño que tengo de niño y que todos mis allegados lo saben”.

Castaño dio el salto al viejo continente producto de su buen desempeño en el Cruz Azul de México. Actualmente, comparte plantilla con su compatriota Jhon Córdoba, quien le ha hecho más amena su adaptación al club ruso. “En este momento llevamos casi un mes de pretemporada en Dubái, aún no he tenido la oportunidad de ir a Rusia. La verdad, Jhon me ha recibido muy bien, me ha arropado y el tema del idioma siempre hay un traductor que me ayuda, la verdad el ruso es muy difícil, pero estoy estudiante inglés para comunicarme más fácil. El grupo me ha arropado muy bien, hay mucho latinoamericano, entonces en ese tema ha sido fácil la adaptación”.

Para fortuna de la Selección Colombia, Castaño ha demostrado ser una de las nuevas revelaciones y prometedoras fichas para los próximos. El jugador no solo le aporta juventud al seleccionado, sino que cumple muy bien su rol como volante de primera línea al recuperar el balón y sacar el equipo hacia adelante. La noticia de la primera convocatoria al equipo tricolor fue uno de los momentos más especiales para el oriundo de Itagüí.

“Todo ha sido muy rápido, pero lo he tomado con mucha tranquilidad y humildad, porque creo que es fruto de todo el esfuerzo y trabajo que he venido haciendo en los clubes. También creo que en la Selección me he adaptado muy bien a mis compañeros y cuerpo técnico (…) La verdad no tengo temor de ponerme la 5 y de ser un líder de la Selección, eso siempre lo hablo con mis más allegados y siempre se lo pido a Dios y con el favor de él vamos a estar ahí”.

“El profe me ha dado mucha confianza, me ha hecho sentir uno más en este proceso. La Selección va a dar muchos frutos porque hay muchos jóvenes, el profe la tiene clara, no le gusta esconderse, le gusta que juguemos y que nos divirtamos. Él sabe del gran grupo que tenemos, que es muy humilde, que quiere ganar cosas y que hay mucho joven que puede dar mucho a la Selección”, agregó.

Por último, el jugador contó su razón para alistar maletas y tomar vuelo rumbo a Rusia con su actual equipo. “La verdad lo analizamos en familia, cuando uno va a dar un salto a otro club lo analiza con familia y la verdad dimos el paso aquí a Rusia porque es un proyecto que pinta a ser ganador, en este momento, Krasnodar va primero en la tabla y puedo llegar a ser campeón. Estamos en Europa y sé que acá voy a poder estar más cerca de mi sueño que es llegar a un club más grande en Europa, por eso tomamos la decisión de venirnos para acá. Estoy muy contento y a la expectativa de poder dar lo mejor de mí”.