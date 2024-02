Juanfer Quintero entrenó de manera diferenciada: ¿Se pierde el clásico de Avellaneda?

Juanfer Quintero . (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Racing de Avellaneda no pasó un buen fin de semana en la Copa de la liga Argentina, luego que el conjunto del uruguayo Gustavo Costas perdiera en condición de local 0-2 frente a Godoy Cruz en el Cilindro. Además, Juan Fernando Quintero, quien es uno de los jugadores más destacados en el inicio de temporada, se lesionó en dicho encuentro, luego de ser titular y se tuvo que retirar a los 73 minutos por molestias físicas.

Según el parte médico de La Academia, el colombiano sufrió un esguince externo en la rodilla izquierda. Una lesión que mantendría al colombiano entre algodones para que pueda estar presente en el próximo partido, que será precisamente el clásico de Avellaneda ante Independiente en condición de visitante el próximo sábado 24 de febrero.

Una noticia que puede aliviar al aficionado del conjunto celeste, es que, según el periodista Gastón Edul, Quintero sí podría llegar a disputar el clásico. La lesión que presenta el volante colombiano no es de suma gravedad, confirmando también que no entrenó a la par de sus compañeros por pura precaución.

“La molestia que tiene no le impide llegar al clásico de Avellaneda. Va a ser titular. No se entrenó por precaución. No corre riesgo su participación”. Dijo Edul en su cuenta oficial de X

La molestia que tiene no le impide llegar al clásico de Avellaneda. Va a ser titular. No se entrenó por precaución. No corre riesgo su participación. https://t.co/iiSUAsbk8e — Gastón Edul (@gastonedul) February 19, 2024

¿Cómo le ha ido a Juanfer en la temporada con Racing?

El volante colombiano Juan Fernando Quintero, comenzó de gran manera la temporada, pues además de ganarse un lugar en el once titular de Gustavo Costas, se ha ido ganando el cariño de la afición. En Racing lleva 6 partidos disputados en este 2024, donde ha marcado y asistido en una sola ocasión en la Copa de la Liga Argentina.