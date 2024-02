Vuelve el cine a 6.000 en Colombia 2024: fecha y películas de la promición

Imagen de referencia vía Getty Images / Images By Tang Ming Tung

Buenas noticias para los amantes del Séptimo Arte, regresan las boletas a $6.000 en todo el país. Así lo confirmó Cine Colombia en un anuncio publicado a través de redes sociales.

Tal como precisó la compañía, la tarifa especial de $6.000 pesos para todos los asistentes se hará en el marco del Día de la Mujer y la celebración del Día del Cine. Por medio de su cuenta oficial en X, Cine Colombia indicó que celebrará a las mujeres colombianas con una “imperdible promoción”.

Así las cosas, esta nueva jornada se llevará a cabo el próximo 8 de marzo y aplica para todas las funciones, formato y salas del país. La promoción se encuentra sujeta a la disponibilidad de sillas en salas de cada multiplex.

Esta Industria de Exhibición Cinematográfica, la más grande de Colombia, tiene presencia en 24 ciudades del país y más de 130 salas de proyección.

La cartelera de Cine Colombia tiene en su catálogo varias películas nominadas a los Premios Óscar 2024, como es el caso de “The Boy and the Heron”, “The Zone of Interest”, “Poor Things”, “Perfect Days”, “The Color Purple” y “Past Lives”.

Otros estrenos esperados son: “Aquaman and the Lost Kingdom”, “Wonka”, “Anatomy Of A Fall”,“Milagro de Fe”, entre otros.

Además de esta promoción, la cadena de cine está llevando a cabo un Matiné que aplica para todas las funciones en los distintos Multiplex del país, antes de las 3:00 p. m. El valor de esta oferta es de $6.000 general y $8.000 preferencial.

Cine Colombia también sostiene ofertas permanentes, donde ofrece entradas a mitad de precio los días martes y miércoles (descuento del 50%), especialmente en las mañanas.

¿Cómo funcionará la promoción?

Las personas que estén interesadas podrán comprar sus entradas para cualquiera de las películas que estén disponibles en cartelera en el formato de su preferencia (2D,3D, 4D) y cualquier localidad, ya sea general o preferencial. Eso sí, lo anterior estará sujeto a la disponibilidad de sillas en los diferentes teatros.

Es importante saber que la promoción no es acumulable con otras, tampoco es canjeable por otro tipo de bienes y/o servicios, ni por dinero en efectivo y no aplicará para funciones privadas y/o eventos corporativos.

Las personas que quieran aprovechar la promoción podrán comprar las boletas a través de taquillas físicas, electrónicas (kioskos) y la página web (www.cinecolombia.com).. En este último se aplicará de manera adicional una tarifa al momento de pagar por cuenta de la prestación del servicio.

Es importante mencionar que esta promoción puede sufrir cambios y/o ajustes, los cuales serán comunicados a través de las redes sociales de Cine Colombia y del portal www.cinecolombia.com.