Se estrena “Milagro de Fe” una fuerte crítica al maltrato y abuso a la mujer

Cine

El 15 de febrero, las salas de cine en Colombia reciben el estreno de la nueva película escrita y dirigida por Ángel Ayllón, “Milagro de Fe”, una dramática puesta en escena de Take One Productions, con una importante reflexión, siendo una crítica y una denuncia al maltrato y al abuso de las mujeres, es basada en la vida real de una joven, de actuaciones fuertes y contundentes.

Distribuida por Cinecolor Films y protagonizada por Daniela Trujillo, Andrés Toro, Hans Martínez, Mike Moreno y Jesús Forero, en “Milagro de Fe”, cuando el poder de la adicción llega a la vida de una joven, ella es capaz de hacer lo que sea para sumergirse en el placer del vicio. Pero Jairo, su papá y Lucas, su más leal amigo, darán hasta la vida para evitar que esto ocurra. Así es la cruda realidad de Ángela, quien es engañada por su novio Jorge, para sacar de ella el mayor provecho posible. Por su parte, Jorge la obliga a vincularse a una iglesia solo para asaltarla, llevándola incluso a tocar fondo en “La Olla”, la peor zona de Bogotá llena de vicios, drogadictos y hampones.

En palabras de Ángel Ayllón sobre “Milagro de Fe” comenta, “este es un caso basado en la vida real de una joven, quien es obligada a ser prostituida por su novio, luego de él hacerla adicta a las drogas, entonces es el amor de su papá, la fe que tiene, los amigos que tiene, para sacarla del lugar donde ella está prostituida, es una película muy fuerte, así ocurrió, pero al hacer la investigación nos damos cuenta que hay muchas mujeres en este país y en Latinoamérica abusadas maltratadas y prostituidas obligatoriamente”.

“Milagro de Fe”, la nueva cinta de Take One Productions, dirigida y escrita por Ángel Ayllón y distribuida por Cinecolor Films llega a salas de cine colombianas el próximo 15 de febrero, más información en las redes sociales de Take One Productions.