Técnico del Lens enciende las alarmas por el estado físico de Deiver Machado

Deiver Machado, jugador titular del Lens, y constante convocado por la Selección Colombia, se ha borrado últimamente del radar de las canchas. El jugador presentó una lesión ante el Lyon el 2 de diciembre del año anterior, y desde entonces no ha regresado a disputar un partido.

El lateral izquierdo fue operado exitosamente luego de sufrir una lesión de aductores, la cual ya le dieron el alta médica, pero hasta ahora no ha vuelto al ruedo. Franck Haise, entrenador de Machado en el Lens, declaró al respecto de la ausencia del jugador de 30 años que tiene al pendiente a sus aficionados y al técnico Néstor Lorenzo.

En la rueda de prensa previa del encuentro ante Reims por la fecha 22 de la liga francesa, el líder del equipo explicó que el colombiano aún no se encuentra en condiciones para volver a jugar. “A Machado no vamos a recuperarlo. Todavía no ha vuelto a correr, únicamente anda en bicicleta con ligereza”, confesó. Según contó, Deiver sufrió una recaída, lo que significa que seguirá ausente algunos días más.

En el reciente historia, el defensor figuró en la lista de convocados para enfrentar a Nantes en la fecha 20 de la Ligue 1, sin embargo, no llegó a sumar minutos. Ante Racing de Estrasburgo, Friburgo por Europa League, y ante el Reims, ni estuvo dentro de los llamados por el entrenador.

“Su problema es en un lugar muy particular, hay que consolidar todo en el fondo, la sanación interna debe ser muy completa (...) hay que estar frescos, no correr el riesgo de una lesión que aumenta mucho con la secuencia”, complementó Haise.

Todo parece indicar que el regreso del lateral nacido en Tadó, Chocó, no regresaría en el corto plazo, y que seguramente habrá que tener un compás de espera más prolongado para que el jugador se reencuentre con el esférico.