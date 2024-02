Claudio Ranieri valoró la experiencia y el trabajo físico de Yerry Mina: esto dijo

Yerry Mina, defensor del Cagliari. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images) / Timothy Rogers

Yerry Mina sumó este domingo 18 de febrero una nueva titularidad con el Cagliari, tercera de forma consecutiva, en la temporada 2023-24 de la Serie A italiana. El defensor colombiano dijo presente en el empate a un tanto de su equipo en casa del Udinese, resultado que lo mantiene en la zona de descenso a la segunda categoría.

El nacido en Guachené compartió zaga con Alberto Dossena y lució seguro tanto en salida como en los duelos aéreos. El gol rival llegó por una buena jugada individual de Jordan Zemura (14′) y nada tuvo que ver el colombiano. Por fortuna, la igualdad llegó previo al cierre de la primera mitad por intermedio de Gianluca Gaetano.

A pesar de la unidad sumada en condición de visitante, el Cagliari se mantiene en la penúltima casilla del torneo local con 19 unidades. Si bien de momento está descendiendo a la Serie B, tan solo dos puntos lo separan de la salvación. Todavía hay camino por delante.

Ranieri elogió a Mina

Terminado el encuentro en el Bluenergy Stadium, Claudio Ranieri habló sobre las sensaciones que le dejó la igualdad lograda por sus dirigidos y enalteció la labor de Gaetano, autor del gol, y de Mina en defensa.

“Gaetano es muy inteligente, se integró inmediatamente, le explicamos cómo jugamos y él inmediatamente trabajó, intentando lanzar a Lapadula. Cuando los puse verticalmente lo hicimos mucho mejor en los ataques”, sentenció en la cadena DAZN.

En cuanto a Yerry, reveló que no había entrenado en la semana, al igual que el uruguayo Nahitan Nández, pero aun así lo puso como titular debido a que confía en su condición física: “Nandez y Mina no habían entrenado, arriesgué a Mina que sé que tiene más experiencia y sabe dosificarse, Nahitan, en cambio, quiere darte todo y por eso esperé para insertarlo”.

Finalmente aseguró que tanto él como sus dirigidos darán la pelea por la permanencia hasta el final de la temporada. “Sabemos que este es un campeonato difícil. Los muchachos no quieren darse por vencidos. Esto me da esperanza. Lo intentaremos hasta el final. Estos muchachos, con la forma en que entrenan, me dan la motivación que luego les devuelvo. Un entrenador también debe ser un motivador. Estoy feliz cuando Veo cómo entrenan, con qué motivación, con qué confianza, con qué ganas quieren quedarse en la Serie A”, concluyó.

Yerry Mina llegó al Cagliari el primero de febrero y desde entonces suma tres titularidades bajo las órdenes de Ranieri, aunque frente al Udinese fue la primera vez en la que jugó la totalidad del encuentro.