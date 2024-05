Mindefensa sobre armamento del Ejército: hay “sobrantes” y debe verificarse

Sigue la polémica por la pérdida de armamento en las bases del Ejército en Tolemaida y La Guajira. Esta vez el ministro de Defensa aseguró que hay material “sobrante” y que el presidente Gustavo Petro no dio una información errada.

De acuerdo con el ministro, no es errada la información entregada por el presidente, ya que lo que se ha identificado es que también hay armamento sobrante, lo que calificó como grave, pues deberá revisarse si hay material que solo hace parte de conteos y no de los registros oficiales de las bases militares.

“Respecto de los registros, hay los faltantes que el presidente señaló, lo que ocurre es que también en esos depósitos hay unos sobrantes que no es por errores en el registro, y que es lo que tiene que verificarse; por qué razón existen sobrantes, porque si es que no se han registrado, resultaría también de mucha gravedad que en unidades militares hubiera miles decenas de miles de municiones que no aparezcan en los registros”, explicó el jefe de la cartera de la defensa.

Aseguró que se revisará la información para ser presentada en los próximos días por parte del presidente.