Encontrón entre ministra de Agricultura y senadora Andrea Padilla por pesca de tiburones

No me refería a nadie cuando dije ‘yupi’, sino al modelo de decisiones: ministra Mojica

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, se encuentra en medio de una polémica, que tendría relación con la prohibición de la venta de las aletas de tiburón. La jefe de la cartera de Agricultura se refirió a la pobreza y la desigualdad del país y advirtió que la política sobre la venta de aleta de tiburón sería cuestionable. Para la funcionaria esta política sería “racista” y habría sido una decisión tomada por un sector de la población “yupi” o “gomelo”

Estas fueron sus palabras: “Un decreto odioso, un decreto gomelo, yupi, dice nuestro presidente Gustavo Petro. De los yupicitos y de los gomelos que toman estas decisiones, dando una muestra clara de lo que es el racismo”.

Además, indicó que no se puede comparar la desigualdad y la pobreza que hay en el país, cuando se podría llegar a pensar en la pesca como una alternativa económica. “Nos han puesto imágenes que son trágicas de las aletas de tiburón cortadas. Trágicas, duelen. Pero no se comparan ni un centímetro con lo trágicas que son las imágenes que he visto en estos dos días”

Tras sus palabras, la ministra recibió una ola de críticas en redes sociales por parte de animalistas y defensores de los derechos de los animales. A esto, se sumó Andrea Padilla, senadora animalista. “¿Qué le hace pensar que quienes defendemos a los animales y a la naturaleza, tanto como a las personas, con la convicción de que hay para todos y de que todos merecemos y tenemos derechos, somos ‘gomelos’ o ‘yuppies’? Esos términos, infantiles y clasistas, desprecian una causa vital, noble y justa, además de urgente y prioritaria. ¿O es que cree que la COP16 de biodiversidad será una andanada de ‘yuppies’ que vendrán a imponer su visión colonial? Porque su narrativa suena a esto, ministra”.

Por lo anterior, la ministra estuvo en los micrófonos de Caracol Radio y dejó claro que al indicar el término ‘yupy’ no se refería a nadie, sino al modelo de decisiones

“Estamos buscando sumar y no descalificar a los que piensan distinto”: Andrea Padilla

Por su parte, la senadora Andrea Padilla respondió en Caracol Radio al pronunciamiento de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, en medio de la suscripción del Pacto de gobernanza comunitaria por la pesca sostenible en Buenaventura, Valle del Cauca.

Así las cosas, a través de su cuenta oficial de X, la senadora calificó el discurso como una “descarga de odio”, pero también habló de falacias en las palabras de la jefa de dicha cartera.

“Fue un video que empezó a circular y quedé sorprendida con este tono descalificador por parte de la ministra. Estamos buscando sumar y no descalificar a los que piensan distinto. Creo que se refería a un sector de la sociedad que tiene ideas distintas. Se está buscando una protección de las especies y al final todo se puede proteger. Esas prácticas ancestrales no dependen de la captura de tiburones”, afirmó.