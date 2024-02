Los 4 Fantásticos: Pedro Pascal y Vanessa Kirby encabezan el elenco de la cinta de Marvel

Como se venía especulando, la cinta de ‘Los 4 Fantásticos’ de Marvel Studios llegará a los cines y los fanáticos de la compañía de cómics no caben de la emoción. Y es que, desde la productora, se confirmó a través de redes sociales el elenco de actores que saltará a escena, incluyendo al mismo Pedro Pascal, el cual dará vida al entrañable Reed Richards, uno de los personajes más importantes en esta saga del multiverso.

Protagonistas de la cinta

Como ya se mencionó anteriormente, el actor chileno naturalizado estadounidense, recordado por su trabajo en las series Game of Thrones, The Last of Us, The Mandalorian, Wonder Woman 1984, interpretará a Mr. Fastastic, miembro fundador de este equipo, el cual posee un dominio de la ingeniería mecánica, aeroespacial y eléctrica, la química, y todos los niveles de la física.

Por su parte, la actriz británica Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible) que ostenta una nominación a los Premios Oscar, dejó deslumbrados a los seguidores de The Crown y a esto se suma otras participaciones en otras superproducciones como Misión: Imposible - Fallout, Rápido y Furioso: Hobbs & Shaw y Napoléon.

Ahora bien, el actor Joseph Quinn, que robó todo el protagonismo en la cuarta temporada de Stranger Things con el papel de Eddie, pero algunos espectadores ya lo conocían de series históricas como La mansión Howard, Los miserables o Catalina la Grande llegará a la producción como La Antorcha Humana o Jonathan “Johnny” Storm.

Finalmente, Ebon Moss-Bachrach, quien acaba de ganar un Emmy por su papel de Richi en la aclamada The Bear, dará vida a Ben Grimm o La Mole. Cabe recordar que, también trabajó en otras series televisivas como Girls, The Punisher, The Dropout y Andor.

Director y guion de la película

La cinta será dirigida por Matt Shakman, recordado por su trabajo en ‘WandaVision’, otra de las series que hacen parte del Universo Cinematográfico de Marvel. A este, se suman Josh Friedman (Fundación, Avatar), Jeff Kaplan (Bert and Arnie’s Guide to Friendship) e Ian Springer (The Last of the Great Romantics), quienen lo acompañarán durante este proceso.

Fecha de estreno

Con el anuncio oficial de los protagonistas de Los 4 Fantásticos, Marvel también ha aprovechado para retocar su calendario de estrenos: la película retrasa su llegada a los cines hasta el 25 de julio de 2025.

Calendario de estrenos

Teniendo el anuncio confirmado de la cinta anterior, la primera en ver la luz será Deadpool & Wolverine, que llegará el próximo 26 de julio de 2024. sumado a cinta Captain America: Brave New World para el 14 de febrero de 2025.

Por otra parte, ‘Blade’ se mantiene en el calendario para el 7 de noviembre, mientras que las cintas dobles de ‘Los Vengadores’ llegarán en 2026 y 2027: La Dinastía Kang’ (1 de mayo de 2026) y ‘Vengadores: Secret Wars’ (7 de mayo de 2027).