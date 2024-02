Festival La Solar tendrá el talento cartagenero de Myladonna

Cartagena

Myladonna, la cautivadora artista colombiana de afro pop, aporta dos décadas de experiencia en la industria musical a su sonido dinámico.

Oriunda de la ciudad de Cartagena, da sus primeros pasos en el mundo de la música desde muy temprana edad, participando en concursos de canto de talla internacional. A partir de esto, su carrera no solo se desarrolla en este ámbito, sino en televisión con su participación como actriz y reportera en el programa Club 10 del Canal Caracol en Colombia.

Fue una de las ganadoras del reality “Angelitos”, el primer reality de canto infantil que llega al país, y fue telonera de giras nacionales del programa.

Dedicó muchos años al estudio del arte y perfección de sus talentos, pasando por instituciones de gran renombre como Berklee College of Music donde estudió Contemporary Writting and Production, y la Universidad de los Andes donde estudió Música con énfasis en Producción de Audio. Además de explorar otros campos, como Governance and Public Management.

Ahora, esta cartagenera estará representando al talento local este sábado 17 de febrero en La Solar, el increíble festival de talla internacional donde estará compartiendo tarima con grandes artistas como Yandel, Tiësto y Paulina Rubio. Además, estará en uno de los sideshows de este evento el jueves 15 de febrero con una cuota de los mejores artistas locales, calentando el show para Sen Senra.