Corte determinó que Club El Nogal no es responsable por el atentado de las Farc del 2003

La Corte Constitucional profirió fallo con el que deja sin efectos la decisión que confirmaba la responsabilidad civil solidaria entre el club y las Farc-EP por el ataque terrorista perpetrado el 7 de febrero del año 2003.

Sobre esto la Sala Plena de la Corte Constitucional explica que conoció sobre el proceso de tutela iniciado por el Club El Nogal en contra de las providencias dictadas el 29 de agosto de 2014 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el 23 de noviembre de 2020 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en las cuales dicho Club fue condenado civilmente responsable de manera solidaria con las FARC-EP en un proceso de responsabilidad civil extracontractual promovido en su contra por el atentado terrorista ocurrido el 7 de febrero de 2003 en sus instalaciones.

Precisamente por estos hechos debían pagar una millonaria indemnización a una familia afectada por el ataque.

Sin embargo señalan desde el alto tribunal que hubo un error y no se había realizado una lectura adecuada de los Estatutos corporativos del Club El Nogal, del cual, en este caso particular, no era posible determinar una obligación de resultado del deber de protección establecido en cabeza del Gerente del Club, mucho menos al tratarse de una entidad de carácter privado a la que no puede aplicársele un estándar más alto que al mismo Estado que tiene a su cargo cumplir funciones de seguridad nacional y seguridad ciudadana o seguridad humana.