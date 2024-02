“Aunque no hubo heridos no se puede minimizar lo que paso ese día”: C. Constitucional

La Corte Constitucional, con la expresión de la entonces presidenta Diana Fajardo, manifestó su apoyo a las marchas pero también rechazó toda forma de presión violenta sobre las cortes.

Por eso el nuevo presidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes, se refirió sobre las protestas del pasado 8 de febrero y dijo que aunque no hubo heridos “no se pode minimizar lo que sucedió ese día”.

“Banalizar, minimizar, en todo caso hacer ver como menos problemático lo que sucedió. Lo que sucedió fue grave, no obstante que no haya salido nadie herido ni a nadie se haya atacado. El presidente dijo que nunca los dos estados pudieron estar imposibilitados de movilizarse, es decir, entrar y salir, que podían hacerlo a placer entrar y salir. Eso no es cierto por las imágenes que vimos, es decir, creo que es necesario reconciliarnos con la verdad. Hubo desmanes, hubo abusos, hubo extralimitaciones, hubo manifestaciones violentas”, aseguró.

Finalizó diciendo que es necesario retomar la calma, discurrir con sensatez, pensar y mirar la mejor forma de tramitar las cosas sin violencia.