Los Contratos de Prestación de Servicio son una burla al contrato laboral: Abogado

Tunja

En diálogo con Caracol Radio el abogado Víctor Jaimes con experiencia en derecho laboral y contratación estatal se pronunció sobre el caso de Sandra Milena López, contratista de la alcaldía de Tunja quien falleció y no pudo suscribir el contrato para continuar trabajando con la nueva administración.

El jurista dijo que, “entendiendo el tema social, el Contrato de Prestación Servicios, CPS es un contrato civil, no es un contrato laboral, a menos que se lograra entrar a demostrar que el empleador esté ocultando las funciones laborales dentro del contrato de prestación de servicios, eso nos llevaría a establecer una remuneración, cumplir horario y tener subordinación” y añadió un nuevo elemento, “para que se constituya esa relación laboral algunos juristas hablan de que se necesita un cuarto elemento, como el lugar de trabajo”.

Si yo logró demostrar que la actividad es continua, permanente y necesaria se puede constituir un contrato laboral y en ocasiones hay sentencias de unificación de la Corte Constitucional, “han logrado otorgarles una estabilidad laboral reforzada a los prestadores de servicios”.

Reconoce el abogado Jaimes que, en el caso concreto de Sandra Milena López, “hay un contrato de prestación de servicio que se respetó, que no alcanzó a iniciar y que había terminado por causas objetivas del contrato, no por discriminación, no porque padecía de una enfermedad, terminó su objeto y se llevó a feliz término”.

Advierte que tal vez, “para el nuevo alcalde, quizá no existía la necesidad de acelerar el contrato, estaban en empalme, estaban recibiendo la administración y es natural que los contratos de prestación de servicios se tarden periodos de tiempo para suscribirlos”.

Reiteró el viacrucis que deben vivir miles de personas a quienes les dan trabajo mediante Contratos de Prestación de Servicios.

“Esto es un llamado para que el CPS en la Reforma Laboral sea un tema muy importante y un punto de atención, es que no es solo en el cambio de alcalde, durante todas las vigencias de las alcaldías, gobernaciones, presidencia de la república, donde los contratistas están siendo discriminados, yo consideró con los contratos de prestación de servicio son una burla al contrato laboral, y apoyo totalmente la noción de que no se les debe dar la legalidad”.

Y aseguró el abogado, Víctor Jaimes que, “vivimos situaciones desafortunadas donde se pudiese evitar donde la figura lo permita y es para mí una negligencia del Estado en la regulación laboral”.

En un comunicado de prensa la alcaldía de Tunja lamentó la partida de Sandra Milena López y envió un saludo de condolencia a su familia, así mismo aclaró que, “había suscrito un contrato de prestación de servicios profesionales el 30 de enero de 2024 a través del SECOP II, sin embargo, sus condiciones de salud y estado de hospitalización impidieron firmar el acta de inicio”.

Sandra Milena López murió el viernes 9 de febrero.