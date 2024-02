Cobran $10.000 por el trámite para declarar Industria y Comercio en Floridablanca

Bucaramanga

Una sorpresa se llevó una ciudadana en Floridablanca cuando fue a declarar el impuesto de Industria y Comercio en la alcaldía, pues denunció en Caracol Radio que la administración municipal no explica muy bien cómo realizar este pago y por la complejidad del proceso fácilmente dirigen a los ciudadanos a un punto de ayuda que hay en la entrada de la alcaldía; donde incluso cobran por hacer el trámite.

“Cuando llegué a la ventanilla de la alcaldía me entregan dos códigos. Uno creo que es mi usuario y el otro no sé. De la misma ventanilla me remiten con un hombre a quien le entrego mis códigos para que me haga el formulario, pero él no es de la alcaldía porque me cobra. Uno pensaría que se puede hacer el instructivo en la página web de la alcaldía pero no son lo suficientemente claros”, dijo la denunciante, quien pidió mantener en reserva su nombre.

Son 10.000 pesos lo que deben pagar los contribuyentes para que les hagan el trámite y declarar los ingresos recibidos el año anterior por trabajar en Floridablanca. La declaración del impuesto de Industria y Comercio no tiene un costo, pero al no llenar el formulario las personas pueden ser multadas por más de 400.000 pesos.

“Uno pensaría llego a mi casa, hago el formulario y no tengo que pagar los $10.000. Al final no es mucho, pero en la media hora que estuve este hombre hizo 5 formularios. Se la pasa todo el día allí y no es trabajador de la alcaldía pero sí lo está avalando la misma porque está dentro de las instalaciones, y quien remite es de la ventanilla que sí es de la alcaldía”, agregó la ciudadana.

Dijo que luego que le hicieron el trámite quedó listo su pago de Industria y Comercio, sin embargo manifestó su malestar como otros ciudadanos, pues la misma administración debe ser quien se encargue del procedimiento para que los contribuyentes no tengan que pagar nada por el trámite que debe ser gratuito.