Champions League: agéndese con los partidos de esta semana por los octavos de final

Esta semana regresa la Champions League 2023-24. Los octavos de final comenzarán este martes 12 de febrero, con dos partidos por día a la misma hora, y se alargarán hasta el próximo 13 de marzo, cuando queden definidos los ocho clasificados a cuartos de final.

Precisamente para esta semana está programada la primera parte de los duelos de ida, allí destacan los compromisos de favoritos como el Manchester City, vigente campeón del certamen, y el Real Madrid, máximo ganador de la competencia.

Martes 13 de febrero (3 de la tarde)

Copenhague Vs. Manchester City

RB Leipzig Vs. Real Madrid

Miércoles 14 de febrero (3 de la tarde)

PSG Vs. Real Sociedad

Lazio Vs. Bayern Múnich

Vale recordar que los equipos clasificados como líderes de su grupo a la fase final de la Champions fueron: Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City y el FC Barcelona. Los que avanzaron como segundos fueron: Copenhague, PSV, Napoli, Inter de Milán, Lazio, PSG, RB Leipzig y Porto.

En cuanto a los colombianos, tan solo hay un representante del país en esta recta final. Se trata de Juan Guillermo Cuadrado, quien aterrizó esta temporada en el Inter de Milán, vigente subcampeón del certamen. El oriundo de Necoclí hace parte de la plantilla nerazzurra, pero no podrá jugar los próximos encuentros por lesión.

La jornada correspondiente a los duelos de ida se completará la próxima semana con los encuentros PSV Vs. Borussia Dortmund, Inter Vs. Atlético de Madrid, Porto Vs. Arsenal y Napoli Vs. FC Barcelona.

Colombianos que tendrán acción europea

No solo regresa la Champions al escenario deportivo mundial, junto a ella lo harán la Europa League y la Conference League. En ambos casos, los juegos correspondientes a los play-offs tendrán lugar el jueves 15 de febrero.

En Europa League, el Galatasaray de Dávinson Sánchez recibirá al Sparta Praha, el Sporting Braga de Cristian Borja se medirá con el Qarabag de Kevin Medina y el Lens, con Deiver Machado, jugará frente al Friburgo. Por su parte, en Conference League, el Legia de Varsovia (Juergen Elitim) visitará al Molde.