Alertan que nueva licitación de pasaportes volvería a favorecer a ‘Thomas Greg’

Colombia

El ministerio de Relaciones exteriores ya recibió las primeras observaciones frente a la nueva licitación para elaborar las libretas de pasaportes en Colombia, un contrato por más de 416.000 millones de pesos.

A través de la carta la empresa Accesos Holográficos Sucursal Colombia, interesados en el proceso, señalan que el pliego de requisitos no cumpliría la ‘igualdad de condiciones’ y nuevamente se presentaría un favorecimiento al contratista actual, la empresa Thomas Greg and Sons.

Según el representante legal, esta licitación obliga al proponente a entregar muestras PERSONALIZADAS con diseños específicos que incluyen símbolos patrios, leyendas e imágenes de Colombia, lo que costaría miles de dólares.

“La preparación de muestras a la medida no solo implica miles de dólares en preparación de artes, matrices, herrajes y demás costos directos e indirectos del proceso, si no también implica un tiempo muy superior “al mes” con que contamos los proponentes desde la fecha de expedición del acto administrativo, hasta la fecha de entrega de propuestas. No ha existido un solo proceso a nivel mundial donde se obligue a los proponentes a incurrir en semejante costo y menos sin tiempo de reacción”, dice el documento.

Por lo anterior, se solicita se pueda entregar muestras GENERICAS, donde la entidad pueda verificar de parte del proponente, que tiene la capacidad de cumplir una a una las características de seguridad establecidas.

En el documento tambien piden al gobierno que se pueda acreditar la experiencia con certificaciones expedidas por los contratantes bien sean directamente gubernamentales o a través de privados al servicio de un estado pues la licitación establece que deben ser expedidas por la “autoridad emisora de pasaportes del país de origen”.

La empresa recordó al gobierno que en la licitación pasada los oferentes manifestaron desventajas ante el actual proveedor en el puntaje técnico, por ello, piden que se tenganen cuenta otras tecnologías de seguridad y mejoras para pasaportes tales como: Foto principal en escala de gris con sobreimpresión a color, Una tercera foto a color compuesta de micro textos, Imagen fantasma en tinta reactiva a luz negra, Impresión o personalización en relieve hasta de 3 niveles (impresión táctil) y Chip con el doble o más velocidad de lectura que los requisitos mínimos, entre otros.

El oferente exigió que la cancillería respete los tiempos mínimos de implementación “tal como ella misma los usa como argumento jurídico para el establecimiento de la declaratoria de urgencia manifiesta en 12 meses”, señalando que el tiempo de implementación establecido de 5 meses es supremamente “riesgoso” por no decir “imposible” de cumplir por tercero diferente al ACTUAL PROVEEDOR. Nuevamente con este tipo de requisitos se presenta un claro favorecimiento.

Por último, la empresa también solicita que sea una entidad internacional “independiente” quien evalúe técnicamente las propuestas “dadas las circunstancias de falta de transparencia con que la cancillería ha actuado, demostrando un comportamiento sistemático de favorecimiento al proveedor actual que persisten aún en este proceso, pese a las investigaciones disciplinarias y penales que hay en curso”, explica el documento.