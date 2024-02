Jorge Arias prefiere a Millonarios por encima de Junior: “He ganado más títulos”

El buen presente de Millonarios no solo pasa por sus fichas en el ataque. La defensa ha sido un pilar importante en los resultados positivos del equipo, y en parte es gracias al defensor Jorge Arias. El jugador de 31 años se ha venido consolidando con la titularidad en el equipo de Alberto Gamero, formando como central por izquierda, al lado de su compañero Andrés Llinas.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, el oriundo de Valledupar, César habló de su desempeño como central, los retos que ha tenido como lateral, el controversial tema de la tarjeta azul que se busca introducir al fútbol, entre otras cosas del actual zaguero del equipo bogotano.

“Es un tema bastante nuevo. La verdad creo que se sale de lo tradicional del fútbol, pero sí se llega a implementar adaptarse a ello. No me gustaría que se implementara porque se estaría perdiendo la naturalidad del juego”, declaró Arias.

El jugador de 31 años ha pasado por dos posiciones en su carrera: defensor central, y lateral por el sector izquierda. Sin embargo, acepta que tiene un mejor desempeño cuando figura por el carril central, sacando el equipo hacia adelante. “Me siento mucho más cómodo como central. El lateral es una posición más improvisada que por más que la conozca mi contextura no me da para tener ese despliegue físico que lo demanda la posición. Puede que cumpla pero hasta cierta función. Los laterales son más rápidos, más livianos, pueden ser diferentes a los centrales, pero más que todo el despliegue físico es diferente como central. Me siento mucho más cómodo jugando de central porque hace muchos años vengo jugando así y pues es la posición donde mejor me he destacado”.

Arias confesó que su faceta y comportamiento como persona cambia cuando pisa una cancha. Según el jugador, es algo que sucede más por su naturaleza que por intenciones de generar polémica. “Yo peleo mucho con los jueces, discuto, y siempre trato de alegar con ellos, pero es como por mi esencia, no por querer hacerlo. En el partido me transformo, porque soy muy tranquilo, los que me conocen saben que yo no soy así (…) Muchas veces hay jugadas que a la vista son faltas y ellos en el criterio de que el juego siga, no las pitan y eso perjudican”.

Millonarios, por encima de Junior

“Barranquilla es una ciudad muy distinta a Bogotá. Los entrenamientos, las canchas, el tema de juego, los entrenadores, todo es muy distinto. Millonarios tiene un proceso de muchos años, ya tiene una identidad clara de juego y una está tomando la idea que tiene el profe Gamero. La verdad en ambas partes me he sentido bien, pero destaco más a Millonarios porque he jugado más y he ganado más títulos”.

Comparando su pasado en Junior con su presente en Millonarios, Arias concluye que aunque ha tenido buen rendimiento en ambos equipos, prefiere al equipo bogotano por los minutos jugados, su sincronía con el equipo, y los resultados obtenidos desde que arribó a la capital.

Compartiendo dupla con su similar Andrés Llinas, el central de Valledupar reconoce que han estado en armonía desde que son pareja en el fondo de la defensa. “Es fácil cuando tienes un jugador de buenas características y de muy buena calidad futbolística. Te hace jugar confiado y sabiendo que te va a respaldar, sabe que el sacrificio que tiene es muy bueno. La decisión la tomó el profe, es una competencia sana la que se tiene con Juan Pablo (Vargas). Es un excelente jugador, alguien de Selección”, expresó Arias.

El próximo partido ante Atlético Nacional será un gran reto para Millonarios, y a pocos días del duelo en Medellín, el jugador hace un preámbulo del clásico que se avecina. “Es un partido que todo el mundo quiere ganar. Uno no toma como referencia el mal partido de Nacional que pasó porque sabe uno que el partido del domingo va a ser muy distinto, porque es un rival distinto”.

Por último, Arias contó del objetivo y la tarea que tiene el equipo de cara a la Copa Libertadores, torneo al que accedieron con su título conseguido en 2023. “El primer objetivo es pasar la fase de grupos. Sabemos que la Copa Libertadores es un torneo que pesa mucho no solo en el futbol colombiano, sino a nivel internacional. Nuestra mentalidad es pasar la fase de grupos. Vamos objetivo tras objetivo, y uno de los grandes retos es pasar la fase de grupos. Para eso nos estamos preparando, sabemos que es un torneo donde se juega al máximo nivel y vamos a llegar con ritmo cuando comience por todos los partidos que se han jugado por Liga”.