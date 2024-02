Esta es la poderosa oración para pedir a San Valentín un amor sano y duradero

Como es tradicional en algunos países del mundo, cada 14 de febrero se celebra el día de San Valentín, más específicamente el día del amor y la amistad, un festejo católico en el que se conmemora al santo de los enamorados.

¿Cuál es el origen del Día de San Valentín?

De acuerdo con las tradiciones católicas, durante la segunda mitad del siglo III existieron, al menos, tres santos con el nombre de Valentín, a los que podría asociar directamente esta celebración. Sin embargo, la historia más popular es la de un médico romano, Valentín.

Esta versión afirmaba que se convirtió en sacerdote y se opuso al emperador Claudio II “El Gótico” cuando este prohibió el matrimonio entre jóvenes, ya que pensaba que aquellos solteros eran mejores soldados.

Así, Valentín siguió casando a los jóvenes en secreto, hasta que terminó siendo descubierto por soldados romanos, razón por la cual fue decapitado por orden de Claudio II en el año 270 d.C.

Entre tanto, desde tiempos inmemoriales, el ser humano viene buscando el amor, esa conexión profunda y espiritual por algo o en este caso alguien. Y es que existen algunas oraciones que permite conectarse de una manera profunda y así atraer la buena suerte en este sentido. Conozca algunas opciones:

Oración para encontrar el amor

“Siento en mí crecer un gran vacío que no colman ni la amistad ni el estudio.

Ignoro qué llegará a llenarlo. ¿Será Dios, será una criatura?

Si es una criatura, rezo porque no se presente hasta que yo sea digno de ella.

Rezo para que traiga consigo la cantidad adecuada de encanto exterior

para que no deje lugar al arrepentimiento;

pero rezo sobre todo porque venga con un alma excelente,

que aporte una gran virtud, que valga mucho más que yo,

que me atraiga a las alturas, que no me haga descender,

que sea generosa porque a menudo soy pusilánime,

que sea ferviente porque soy tibio en las cosas de Dios,

que sea compasiva, en fin,

para que no tenga que ruborizarme ante ella por mi inferioridad.

No me abandones, Señor, ayúdame a ser amado;

bien lo sabes, no solo busco la dulzura en el Amor,

sino el desprecio a toda bajeza,

la fuerza de luchar por el Bien, por la Verdad.

Amén.

Oración a San Valentín para encontrar un amor sincero

“Oh, San Valentín bendito, excelso protector del amor, haz que mi corazón no quede en tinieblas, presenta ante él la luz de Cristo y la llama del amor verdadero. Hazme sentir y emocionarme de nuevo, dame claridad y confianza, enséñame a olvidar los malos recuerdos, aleja amarguras, miedos y temores, y abre mis caminos al amor.

Haz que pronto aparezca en mi vida mi alma gemela, el ser maravilloso que ansío, la otra mitad de mi ser, mi gran amor, para gloria de Dios y felicidad de todos.

Haz mi amado San Valentín que pueda conseguir el amor que tanto ansío, que mi vida se llene y se complemente con alguien que me quiera, haz que encuentre la dicha de compartir, de sentir, de tener a mi lado un amor verdadero, un amor que me dé la felicidad, la amistad, el cariño y la estabilidad que tanto me hace falta.

Glorioso San Valentín, tú que a tantas parejas ayudaste, ayúdame a mí para que pueda encontrar y tener siempre a mi lado a mi alma gemela, haz que el amor llegue a mi corazón. Amén”.