“Le mandaba fotos del arma diciéndole que la iba a matar” el calvario de Yuli Rubio

Bucaramanga

Como un hombre violento y posesivo describen los familiares de Yuli Maritza Roa a Reinaldo Fandiño el hombre que le quitó la vida a su expareja y luego se suicidó usando un arma de fuego.

Julián Roa, primo de la víctima quien fue asesinada dentro de un almacén de deportes narró el calvario lleno de violencia que tuvo que vivir la mujer antes de su muerte el pasado miércoles 15 de mayo en la calle 34 con carrera 23 del centro de Bucaramanga.

Grupo “Mago” que amenazó a director de La Modelo también reparte panfletos en Santander

“Ella tristemente vivió una relación violenta, él era un hombre con una conducta agresiva, la amenazaba a ella, a los miembros de su familia y hasta su hijo. Le mandaba foto del arma diciéndole que la iba a matar, ella ya se había separado porque quería salir de ahí y estaba cansada de esa violencia”, dijo Roa.

Dijo que el feminicida y Yuly roa, la víctima, se conocieron hace más de 16 años, tenían un hijo de 17 que quedó huérfano y que hoy al igual que toda su familia siente que el sistema y la ruta de atención para mujeres violentadas falló.

Extienden pico y placa metropolitano hasta el 17 de agosto

🔴#AESTAHORA | Velatón en el centro de #Bucaramanga por el feminicidio ocurrido el día de ayer en la calle 34 con carrera 23. pic.twitter.com/1cBpgfAWpP — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) May 17, 2024

“Ella ya había ido a todos lados pidiendo protección. El alcalde dijo que ella no quiso aceptar la casa refugio pero lo que la gente no sabe es que allá tienen horarios que no dan libertad a la mujer, les prohíben tener celular, no pueden recibir visitas y no es tan fácil para una mujer aceptarla. Él le hacía escándalos en los trabajos para que ella se viera obligada a regresar con él”, agregó su primo, Julián Roa.

Yuly Roa según su familia recorrió los pasillos de la Comisaría de Familia de La Joya, los de la Alcaldía, la Defensoría y la Fiscalía clamando protección ante su agresor que desafortunadamente no llegó.

Presuntos sicarios asesinaron a un hombre en el centro de Bucaramanga

Su cuerpo será velado en la funeraria Los Olivos y según su familia están haciendo tramites para que su exesposo y feminicida no sea velado en la misma casa fúnebre que la víctima.