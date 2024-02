Harold Tejada tras su primera victoria como profesional: “Todavía no me las creo”

La segunda etapa del Tour Colombia, que tuvo el primer leve encuentro con la montaña, dejó como ganador al corredor del Astana, Harold Tejada. El huilense, que hizo parte de los 20 ciclistas en la fuga, llegó por delante del italiano Andrea Piccolo (EF Education) y el colombo español, Óscar Sevilla (Team Medellín), convirtiéndose a su vez en el nuevo líder de la general.

Un recorrido de 168.6 kilómetros entre Paipa y Carmen de Viboral, en el departamento de Boyacá, que contó además con tres premios de montaña (dos de cuarta y uno de tercera), el ciclista del Astana de 26 años, logró su primer triunfo como profesional.

El huilense, que se mostró muy emocionado, comenzó diciendo. “Es la primera vez que gano en el World Tour, todavía no me las creo, estoy ansioso todavía. Los planes no era ir en la fuga, hubo cortes y logramos estar ahí, cuando caí en la fuga éramos 20 corredores, traté de guardarme. La experiencia que he cogido en Europa, sabía que en días así hay que tratar de guardar, al final nos descontaron, pero logramos cerrar la etapa para el equipo que era lo importante“

“Nos pusimos de acuerdo en la fuga, para seguir, en un momento nadie tiro, pero el grupo era bueno, sabíamos que iba a ser una batalla al sprint y pudimos ganar”. Sentenció.

Harold recordará siempre su primera victoria de etapa en el Word Tour, no dudó en dedicársela a su familia, “Se lo dedico a dios, a mi esposa, a mi familia, no ha sido fácil, había venido esperando una victoria así hace mucho tiempo. Esta mañana me levanté con ganas de ganar, que iría a ganar en la etapa del alto del vino, pero bueno todas las etapas don bienvenidas, disfrutar este momento”.

“Mañana va a ser una etapa bastante dura, todavía no sé quién es el líder, son varias etapas, disfrutar, ayer queríamos ganar con Cavendish, pero bueno hoy era para los escaladores.”

Terminó dando un mensaje claro para, Rigo, Nairo, Egan y Carapaz sus rivales más fuertes en el papel, “ay piernas, estamos en casa entonces vamos por todo, a dejarlo todo”.