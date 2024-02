Sigue la polémica por proceso de elección de personero de Cúcuta

Cúcuta

En el Concejo de Cúcuta avanza más lento de lo planeado la elección del personero de la ciudad, esto frente a varias acciones legales que han rodeado el proceso y que incluso llevó a que se reversara después de haber anunciado a una de las postuladas como la elegida para el cargo.

Desde la mesa directiva de la corporación aseguran que todo se ha hecho en el marco de la ley y en cumplimiento al pie de la letra de la orden del juez.

“La mesa del Concejo Municipal quiere darle cabal cumplimiento a cada uno de los parámetros establecidos en la sentencia o en el fallo de tutela, y no es un capricho del Concejo ni de la mesa directiva, pero hay que aclarar que existe una resolución, que tiene en uno de sus artículos que hay que hacer solo 10 preguntas, y son 19 concejales, y esa resolución no está demandada, y es la que a mí me dice lo que tengo que hacer” dijo a Caracol Radio Edison Contreras, presidente del Concejo de Cúcuta.

Afirma que la acción de tutela iniciada por dos concejales y que llevó a que no se validara la entrevista realizada a finales del mes de diciembre, no especifica la forma de seleccionar a quiénes aplicarán el cuestionario, a pesar de los llamados para permitir la participación de todos los concejales en la nueva entrevista.

“Ellos pusieron la tutela por la resolución del 29 de diciembre, que es la que está vigente, lo que dice el reglamento del concurso, esa no lo tocaron, es la que dice que son diez y no 19, entonces que se haga por consenso, con los partidos, que cada uno escoja y este viernes se hacen las preguntas como lo establece la resolución” agregó el concejal Contreras.

Por otro lado, abogados de la ciudad de Cúcuta han iniciado un ejercicio de veeduría en esta elección, que los llevó a instaurar una denuncia formal ante la Fiscalía por presunto fraude a resolución judicial.

“Lo que creemos es que es posible o es probable, que 12 concejales de la ciudad se hayan asociado para cometer delitos en contra de la administración pública que hayan cometido el delito de acto arbitrario o abusivo y que además de esto hayan cometido fraude a resolución judicial, en el sentido de que posiblemente se pusieron de acuerdo para dejar a los otros siete concejales por fuera de la posibilidad de elegir al futuro personero de la ciudad en lo que tenía que ver con la entrevista” dijo a Caracol Radio el abogado Carlos Ramos.

Afirma que hay pruebas en audio de algunos de los miembros del Concejo presuntamente poniéndose de acuerdo para la elección del presidente de la mesa directiva y la personera de la ciudad.

“Están dejando toda las huellas posibles para que se constituya una nulidad, si finalmente terminan eligiendo en este caso, a la persona que quieren favorecer los concejales, entonces lo que va a pasar, es que estos concejales van a tener que enfrentarse a la justicia penal y la justicia disciplinaria, las evidencias son muy serias en relación de lo que ellos han querido hacer transgrediendo la norma penal, me parece muy delicado que con el ánimo de tal vez cumplir compromisos políticos quieran poner en riesgo su propia estabilidad” agregó Ramos.

Para este viernes 9 de febrero se tiene programado dar continuidad al proceso de elección por medio de la entrevista a los tres finalistas para el cargo, mientras se esperan respuestas por parte de la Fiscalía y la Procuraduría por las demandas instauradas contra los concejales y la misma elección.