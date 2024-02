Caen 3 personas que en sus viviendas preparaban sustancias alucinógenas

Mediante dos diligencias de allanamiento y registro unidades de l Seccional de Investigación Criminal-Sijin, con apoyo de Inteligencia policial en coordinación con Infantería de Marina, en cumplimiento de la estrategia “Plan 90 días contra el homicidio”, lograron en las últimas horas capturar en flagrancia, a tres presuntos expendedores de drogas que tenían como centro de acopio sus propias viviendas en el corregimiento de Malagana.

A través de seguimiento, entrevistas, plan de inteligencia, infiltrados y registro de cámaras de seguridad, se logró establecer que estas personas, harían parte de una banda delincuencial denominado “Los del 13″, quienes utilizaban sus propias viviendas donde residían con familiares, para la preparación, empacado y distribución de sustancias alucinógenas. Además, utilizaban a jóvenes para instrumentalizarlos y repartir la droga a su lugar de destino.

Cabe anotar que estos sujetos, su punto fijo para la distribución, eran alrededor de zonas escolares, por lo que no daba espera el trabajo investigativo contra estos presuntos delincuentes, para que no los jóvenes no se vieran perjudicados ni se convirtieran estas zonas en focos de inseguridad.

Dentro de las investigaciones está, que estas personas cuando se encontraban en plena faena de preparación de las sustancias, preparaban café puro para evitar ser detectados por la Policía cuando realizaban patrullajes de rutinas.

“Les pusimos la lupa a esta banda delincuencial dedicada al expendio de sustancias alucinógenas y aquí los resultados. No dejaremos que estos delincuentes utilicen las zonas escolares para su actuar criminal y utilicen a los jóvenes para incitarlos y llevarlos a este mundo oscuro de la droga”, señaló el coronel Alejandro reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.