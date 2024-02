Santiago Rojas: “Jugar en Nacional es uno de los retos más grandes de mi carrera”

Santiago Rojas tuvo su estreno como arquero de Atlético Nacional por la fecha 4 de la Liga colombiana en el triunfo frente a Águilas Doradas 0-3 en condición de visitante. El portero llegó cedido desde Nacional de Paraguay y dejó buenas sensaciones en las pocas intervenciones que hizo en Rionegro.

En diálogo con El VBar Caracol, el paraguayo de 27 años habló de sus primeros minutos defendiendo los colores del cuadro Verdolaga, así como los objetivos que se plantó en la conversación inicial que tuvo con el entrenador Jhon Jairo Bodmer, uno de ellos, ser campeón por primera vez.

“Me sentí muy a gusto en la cancha, muy tranquilo, desde el día que supe que iba a jugar estaba muy tranquilo. Se me caracteriza estar muy tranquilo y hablarle a mi defensa para tener menos chances de llegada en cada juego. Estuvimos muy tranquilos”, dijo sobre su actuación.

Asimismo, resaltó que el hecho de llegar al equipo antioqueño, es uno de sus mayores retos en su carrera. “Me gustan los desafíos grandes. Me gusta jugar partidos de alta talla, de tener buenos desafíos, es uno de los desafíos más grandes de carrera jugar en Atlético Nacional. Cuando juego, darle seguridad, confianza, no darles chances a los delanteros y darle tranquilidad al equipo”, agregó.

Respecto a las conversaciones con dos arqueros históricos, al servicio de Nacional, como preparadores, Milton Patiño y René Higuita, comentó: “Hablé con los dos y me comentaron que el profesor peguntó por mí para saber con qué ojo me veían para debutar y dieron el visto bueno. Mi punto de vista, retribuir de la mejor manera”.

El sueño de Rojas está claro; ser campeón por primera vez en su carrera, situación que estuvo cerca de conseguir en Paraguay, pero no logró. “En mi charla con el profe Bodmer le dije que mi sueño es salir campeón por primera vez, iremos a buscar todos los títulos que hay de por medio, ir paso a paso. La Copa Libertadores es un torneo muy difícil, pero hay un plus y es que Nacional tiene chapa de campeón de Copa Libertadores e iremos paso a paso por ese objetivo. Nunca he salido campeón, el año antepasado tuve la chance de salir campeón en Paraguay y se me escapó de las manos y es algo que quiero y anhelo en mi carrera futbolística”, dijo al respecto.

Finalmente, sobre la intención de Nacional, resaltó: “De nuestra parte, el compromiso es que Nacional en cada cancha tiene que salir a proponer. Desde mi punto de vista, por el hecho de ser un equipo, el más grande de Colombia, tiene que salir a ganar todos los partidos. Vamos a ir partido a partido”.

