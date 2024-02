Déficit presupuestal de Sapiencia sería de 360 mil millones de pesos

Medellín

La Administración Distrital reveló que Sapiencia tiene un déficit de 360 mil millones de pesos que ponen en riesgo la permanencia de 30 mil estudiantes beneficiarios.

La situación afecta puntualmente al programa Matrícula Cero, y según explicó la entidad no se respetó el marco fiscal a mediano plazo. Advierten que con los recursos ordinarios del Fondos Sapiencia se realizaron convocatorias sin la certeza de la asignación presupuestal, lo que significa que más de 5.300 estudiantes, que ya iniciaron, no contarían con el dinero requerido hasta sus grados, sumado a 25.000 estudiantes de instituciones públicas de educación superior que quedaron sin cobertura.

“Se han desestabilizado las bases financieras de la entidad 30.000 jóvenes con sus sueños y sus proyectos están en el aire. No se respetó el marco fiscal, no se aprobaron las vigencias futuras, lo que significa que no está garantizado el recurso hasta la graduación de estos estudiantes”, reconoció Salomón Cruz, director de Sapiencia.

La agencia explicó que implementa un plan de choque orientado a quienes forman parte de la oferta institucional y para aquellos que quieran postularse a la primera convocatoria de 2024, lo que incluye una estrategia de ahorro y conversaciones con universidades privadas para ampliar la cobertura.