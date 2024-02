Alcalde de Morales pide mayor presencia del Ejército por presunta amenaza de “bombazo”

Cartagena

El alcalde de Morales, Ecequiel Salcedo Cardozo, aseguró que a través de redes sociales circula la amenaza de un presunto atentado con artefacto explosivo en contra de la población civil de ese municipio del sur de Bolívar. La advertencia fue hecha en un encuentro que sostuvo con el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

“Nos dicen en las redes sociales: aún no ha pasado nada, espérense el bombazo. Yo no sé qué bombazo nos van a pegar en Morales. hoy desde acá pido a las autoridades tomar cartas en el asunto, tenemos un Gaula Militar, pero necesitamos más Ejército frente al tema de Moralito y a un corregimiento llamado Micoahumado que es el semillero de la subversión. Desde allí hay que colocar una base, no móvil, no estar ahí un día y nos vamos, es quedarnos ahí. No quiero que nos peguen ese bombazo que ellos hablan”, expresó el alcalde.

Ante esta situación, el mandatario pidió aumentar el pie de fuerza porque grupos delincuenciales como el ELN y las disidencias de las FARC se han apoderado del territorio de ese municipio.

“Yo creo que hay que entrar con mano firme en el cono sur del departamento porque día a día estos grupos armados organizados llámese ELN o disidencias se están apoderando más del territorio, hace 20 años no veía una situación así”, puntualizó Ecequiel Salcedo.

Cabe recordar que el pasado domingo 21 de enero se registró una masacre en este municipio, donde tres personas fueron asesinadas por sujetos armados durante el concierto de las fiestas patronales, entre ellas un menor de edad.