“El alcalde debe tener coherencia en las propuestas que hace a los cucuteños”: concejal

Cúcuta

Surgen nuevas críticas desde el Concejo de la ciudad de Cúcuta frente al manejo que se está dando por parte de la administración municipal a la ola de inseguridad que se vive en la capital nortesantandereana.

Algunos corporados aseguran que a pesar de los anuncios que se vienen realizando en redes sociales y a través de los diferentes medios de comunicación, no se han ejecutado las estrategias que permitan garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

“El alcalde no se ha centrado, no ha aterrizado en temas tan importantes como lo es la seguridad, debe enfocarse en buscar esas estrategias, porque la seguridad no es salir a los medios a decir qué va a hacer, es desarrollar acciones en las calles, en el Concejo de Cúcuta, pedir que le incorporen recursos para contrarrestar la ola de violencia que estamos viviendo, pero vemos que hay otras cosas más importantes para el alcalde, donde le inyectan 10 mil o 20 mil millones de pesos y la seguridad la está dejando a un lado” dijo a Caracol Radio el concejal Oliverio Castellanos.

Piden al primer mandatario enfocar sus estrategias en el fortalecimiento de las herramientas de seguridad, y no en propuestas que puedan generar polémica y mayores gastos para el municipio.

“El alcalde cree que todavía está en campaña, pero debería dejar eso y empezar a analizar cuáles son las necesidades de los cucuteños, si es tan importante la seguridad y los habitantes de calle, por qué no han avanzado en eso, la ciudad no debería estar pensando en la construcción de un Malecón en frontera, cuando ni siquiera se han intervenido las primeras calles de esta administración, entonces el alcalde debe tener coherencia en las propuestas que hace a los cucuteños antes de salir a medios de comunicación ¿será que el alcalde escuchó mucho al presidente del Concejo cuando habló que iba a hacer un muro? Yo creo que como son tan amigos son igual de incoherentes al pensar en problemas de ciudad” puntualizó el concejal.

Critican que ante la corporación fue presentado un proyecto de acuerdo para la incorporación de 122 mil millones de pesos de saldo no ejecutado de la administración anterior, y en estos recursos no se ve reflejada la inversión en cámaras de seguridad u otras herramientas para combatir la delincuencia.