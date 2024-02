Petro acusó al fiscal de querer promover “un golpe de Estado bajo manto institucional”

Colombia

El presidente Gustavo Petro, mediante sus redes sociales, aseguró que el fiscal Francisco Barbosa, previo a su salida del cargo en el ente investigador, estaría buscando promover un golpe de Estado para sacarlo del cargo.

“El desespero por la alternancia democrática en la Fiscalía lleva a Barbosa a golpear al progresismo y las organizaciones de trabajadores por un hecho legal que se hace en la mayoría de países del mundo, la donación a un partido politico por parte de una organización de trabajadores, que este señor quiere volver gasto de campaña porque una norma dice que si se excede el gasto de campaña se retira el presidente de la República de su cargo”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

Según el presidente, “es tan ridícula la acusación que incluso admiten que el partido Colombia Humana gastó los recursos en testigos electorales y resulta que los testigos electorales no son gastos de campaña porque estos actúan es después que se acaba la campaña y actúan es para vigilar democráticamente el conteo de votos ya depositados. Es derecho de los partidos el vigilar la transparencia electoral. La campaña se define como las actividades de un candidato para obtener el voto de la ciudadanía y no las actividades posteriores a ese hecho. Barbosa lo que aquí ve no lo vio ni con los cheques del narcortraficante alias “el Ñeñe” ni con los cheques de Odebrecht porque los presidentes, esos si beneficiarios, eran de su círculo político, y uno de ellos lo nominó”.

Por esta razón, Petro aseguró que “lo que busca el fiscal general es un golpe de Estado bajo manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones. La Constitución prohíbe que la Fiscalía investigue al presidente, y es lo que acaba de hacer Barbosa en actvidades que han incluído la tortura, la presión a testigos y la conversión de hechos completamente legales en ilegales. Lo que esconden es una fiscalía podrida en donde permiten el encubrimiento del crimen y el narcotráfico, al punto, que funcionarios bajo su mando cargaban los alijos en los barcos”.

Ante las presuntas actuaciones del fiscal, el jefe de Estado insistió con su llamado a la ciudadanía para que se movilice: “el presidente de la República le pide a la ciudadanía en todos los municipios del país y en todos los barrios y veredas configurar las coordinadoras de organizaciones y fuerzas populares. Sin ninguna violencia alistar jornadas de una muy grande y profunda movilización para defender el voto popular. Los golpes se responden desde las instituciones democráticas desde la ley y la justicia y desde las calles, con alegría y paz, pero con contundencia, tal como lo hicimos con el siniestro procurador Ordoñez y la Bogotá Humana. El mandato popular se respeta”.