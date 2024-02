Gobernadora rechaza caso de violencia sexual contra una perrita en Melgar, Tolima

Ibagué

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, rechazó enérgicamente un caso de violencia sexual contra una perrita criolla ocurrido en el municipio de Melgar ubicado al oriente del departamento.

Matiz Vargas aseguró en su visita a esta población que las autoridades deben entregar resultados ante este caso de maltrato animal que fue denunciado por parte de los habitantes de la vereda Chimbí.

“Quiero, también, rechazar profundamente el hecho ocurrido aquí en el municipio de Melgar en contra de un animalito, en contra de una perrita que sufrió violencia sexual por un bandido que tenemos aquí en este municipio”, dijo la gobernadora.

Además mencionó que “Aquí no solamente es nuestro rechazo sino también llamar a las autoridades para que ese hecho no quede impune, y como nuestro gobierno se va a caracterizar por ser un gobierno no solamente de territorio sino ser un ‘Gobierno del Hacer’, vamos a demostrarle a los ciudadanos que sí se puede”.

Cabe destacar que la perrita fue rescatada esta semana por parte de la fundación Dejando Huella, luego fue trasladada a un refugio donde recibe atención veterinaria especializada.

Finalmente, la gobernadora reiteró el llamado a las autoridades locales para que detengan al responsable de este caso que genera conmoción en esta zona del departamento.