Así reaccionaron sectores políticos a la denuncia de ruptura institucional hecha por Petro

Congreso de la República: Foto: Daniel Garzón Herazo / NurPhoto via Getty Images / Daniel Garzon Herazo

Congreso

Los trinos en los que el presidente Gustavo Petro advirtió sobre una supuesta ruptura institucional por parte de la Fiscalía han causado diversas reacciones políticas, sobretodo por la acusación que hizo el mandatario contra la entidad y el fiscal general Francisco Barbosa, pues consideró que estarían buscando ‘tumbarlo’.

El senador de Cambio Radical David Luna afirmó que “antes de seguir polarizando, le sugiero que haga, que se concentre, que se comprometa con lo que puede cumplir, que deje de vociferar y termine pacíficamente su mandato. Saque nuestra Nación adelante, le quedan poco más de dos años y es mucho lo positivo que puede hacer por el país si se lo propone. Respete las instituciones Presidente, respete la democracia”.

El segundo vicepresidente de la Cámara, el congresista del Centro Democrático Juan Espinal, señaló que “en representación de la oposición, rechazo las declaraciones incendiarias y sin fundamento legal del presidente. Exhorto a las Ramas del Poder Público, y a los colombianos en general, a defender el orden constitucional. Se hace urgente que la Comunidad Internacional siga de cerca estas actuaciones que lo único que buscan es poner en riesgo el Estado Social de Derecho”.

En ese sentido, el también uribista Chrístian Garcés afirmó en sus redes que “el Pacto Histórico eligió al presidente incendiando el país; rompieron el orden y la autoridad. Ahora ante el fracaso de Petro, la corrupción y las pruebas de que violaron los topes de campaña, quieren romper la Constitución y la institucionalidad para quedarse en el poder. El Estado de Derecho está en peligro por el presidente”.

La representante del Partido Verde Catherine Juvinao también hizo fuertes críticas. “Dizque ruptura institucional. Una declaración de ineptitud. No saben gobernar ni les interesa, no saben armar equipos ni dar resultados. Ante su propia incompetencia les toca llamar al caos para que la gente no se dé cuenta de lo evidente: que la Presidencia les quedó grande”.

En contraste, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro señaló que “la Fiscalía estaría siendo utilizada como arma por parte de las mafias que, enquistadas en el poder, están destruyendo las instituciones y la democracia de nuestro país con tal de tumbar al presidente de la República. No pasarán, estamos listas para defender al país y a nuestro gobierno, ganamos porque así las mayorías de Colombia lo quisieron”.

En este punto coincidió la representante María Fernanda Carrascal, al señalar: “que algunos sectores de la oposición hicieran de la Fiscalía y la Procuraduría una trinchera para defender sus prácticas clientelares y mafiosas no solo afecta al gobierno del presidente

Gustavo Petro, nos afecta a quienes queremos vivir en un país democrático y decente. Eso es lo que está en juego y por eso es que nos vamos a movilizar”.

Previamente se había pronunciado el presidente del Congreso, el senador del Partido Verde Iván Name, quien rechazó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro y dijo que “todo desafío a nuestras instituciones debe ser repudiado”.