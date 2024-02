Sin puntos y sin goles: Héctor Cárdenas consigue antirrécord como técnico

La Selección Colombia sumó una nueva eliminación en el Preolímpico, certamen que da cupo directo a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, esta campaña quedará en la historia como la peor en todos los tiempos debido a que dejó un saldo de cuatro derrotas y ocho goles en contra.

Colombia no tenía una presentación tan deficiente desde el Preolímpico de Ecuador en 1984. En aquella ocasión fueron grupos de tres países, la Selección quedó última cayendo ante Brasil y Ecuador, registrando un saldo de cero puntos, cinco goles en contra y tan solo uno a favor.

Las caídas de este año ante Ecuador, Brasil, Venezuela y Bolivia son resultados que solo se pueden equiparar con la campaña de Cárdenas en el Sudamericano Sub 17 de Perú, cuando compartió grupo con Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. En el campeonato, perdió con Argentina 2-1, nuevamente 2-1 contra Uruguay, 3-2 ante Brasil, y en la última fecha cayó por la mínima diferencia, ante Paraguay.

Los resultados del Preolímpico de Venezuela dejaron las derrotas 3-0 a manos de Ecuador, 2-0 frente a Brasil, 1-0 ante Venezuela, y 2-0 contra Bolivia. En este orden de ideas, es la primera vez en la historia que una presentación nacional termina con cero anotaciones, a pesar de contar con jugadores de buena técnica y buen pie como Óscar Cortés, Carlos Gómez, Daniel Ruiz, Nelson Palacio, por nombrar algunos futbolistas.

Esta presentación es equivalente a la de Ecuador durante el torneo anterior (2020), cuando quedó en el último lugar de su grupo con nueve goles en contra, y ninguno a favor. Ecuador compartió grupo con Chile, Colombia, Venezuela y Argentina, y los resultados quedaron de la siguiente manera: 3-0 contra Chile, 4-0 ante Colombia, 1-0 frente a Venezuela y 1-0 ante Argentina

De momento queda en vilo la certeza sobre la continuación de Héctor Cárdenas al mando de la Sub 23, luego de los resultados obtenidos. Se espera el cuerpo de la Selección llegue a territorio colombiano para que se despejen las dudas y se sepa qué va a pasar con el banquillo de la categoría Sub 20 y Sub 23.