El Retiro recibirá la primera versión del Festival de Animación Comfama

Antioquia

Comfama estrenará la primera versión del Festival de Animación Comfama que tendrá lugar en El Retiro, oriente del departamento, del 16 al 18 de febrero.

Se trata de un evento en el que se tendrán proyecciones de cine animado, competencia de cortometrajes iberoamericanos y una muestra del Festival Internacional Annecy de Francia.

El festival contará además con una nutrida propuesta de cine, y un concierto de LosPetitfellas, además de un mercado de animación, de la mano de ELPAUER, en el que participarán 7 compradores internacionales y 3 nacionales. Asimismo, estarán allí 22 empresas oferentes, que incluyen productoras audiovisuales de animación de la regional y el país, servicios asociados a la animación y directores independientes.

Este festival tendrá además muchísimas actividades alrededor de la cultura, como música, como exposiciones, muchas conversaciones alrededor de la animación y tendrá además el primer mercado de animación, un espacio maravilloso para el encuentro de grandes compradores internacionales para que puedan ver el talento nacional, el talento de nuestras empresas de animación y poder generar muchísimos negocios alrededor del tema de animación”, explicó Paola Mejía vocera de Cultura de Comfama.

Algunas de las películas y cortometrajes que se exhibirán son Sirocco y el Reino de las corrientes de aire (Francia), El viaje de Ernest y Célestine (Francia), Bob Spit: We Do Not Like People (Brasil), Mi casa está en otra parte (México) y Wish: el poder de los deseos (Estados Unidos), entre otros.