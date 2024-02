Nacional, sin público y sin Bernardo Espinosa, recibe a Once Caldas en el Atanasio

Nacional recibe a Once Caldas en la tercera fecha / Foto: Dimayor

En su tercera salida por Liga, Atlético Nacional oficiará como local ante Once Caldas, completando su sanción de los dos partidos sin público que le impuso la Dimayor, por los incidentes ocurridos en el partido por cuadrangulares ante Medellín el año anterior. Ambos equipos llegan como perdedores de la fecha anterior, y en condición de visitante, pues de igual manera, el conjunto manizaleño fue vencido por la mínima diferencia a manos de Águilas Doradas.

Nacional, con varios cambios en su convocatoria

Con la escandalosa caída de visitante, producto de los errores defensivos y la falta de juego, los dirigidos por John Bodmer buscan llevarse los tres puntos en su casa y recuperar el camino. En el transcurso de la semana, el cuadro paisa comunicó la baja de su defensa Bernardo Espinosa. El central tuvo que ser sometido a un procedimiento médico producto del fuerte golpe que tuvo en el partido pasado, y se le proyectó una incapacidad de 10 días.

La lista de convocados presenta varias novedades con respecto al partido anterior. La primera novedad va por cuenta del número de futbolistas llamados, ya que en el partido pasado fueron 19, y esta vez fueron 18 los seleccionados por Bodmer.

En el arco, el portero paraguayo Santiago Rojas recibe su primer llamado en el equipo al reemplazar al canterano Mateo Valencia. A su vez, los jugadores Juan José Arias, Agustín Cano, Yeicar Perlaza y Edwin Torres finalizan la lista del técnico reemplazando a Bernardo Espinosa, Andrés Salazar, y Emilio Aristizabal.

Once Caldas hace tiempo no gana en el Atanasio

Con la derrota en su anterior partido ante Águilas, el equipo blanco de Manizales demuestra que aún necesita mejorar su trabajo en la generación de juego y la seguridad defensiva, que no le tengan que obligar la dependencia de Dayro Moreno.

La zaga caldense presenta tres importantes cambios en su convocatoria. A comparación con el duelo anterior, salen Billy Arce, Roger Torres, y Felipe Cifuentes en la lista de llamados para ser reemplazados por Luis Palacios, Kevin Villalba, y Mauricio Castaño.

Once Caldas no le gana a Nacional por Liga desde hace más de ocho años. Exactamente, la última victoria del conjunto manizaleño en el Atanasio fue el 23 de agosto de 2015, cuando venció 2-1 al antioqueño. Exactamente, hace ocho años, cinco meses, y siete días que el Once ganó con los goles de Marlon Piedrahita y el gol en propia puerta de Francisco Najera. El tanto del descuento lo marcó Orlando Berrio.

El historial de los últimos cinco partidos en el Atanasio Girardot dejan a Nacional con una gran ventaja marcada por tres victorias (2023-I, 2021-II y 2018-I) y dos empates (2022-I, 2019-I). En 2020 no se jugó este partido debido a la pandemia del Covid-19 que dejó por meses detenido al fútbol colombiano.