Investigadores colombianos patentan fórmula para proteger de insecticidas a las abejas

Esta fórmula busca proteger a las abejas y otros polinizadores por la exposición a insecticidas, la cual fue patentada en el Reino Unido bajo el liderazgo de investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, en alianza con el Departamento de Neurociencia de la Universidad de Arizona de EE. UU. y con la participación de la Universidad Javeriana.

La patente incluye alrededor de 8000 moléculas, y representa un avance importante para el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas naturales y en la producción de alimentos para el ser humano porque la cifra de abejas y otros polinizadores ha venido disminuyendo en el mundo y muchas de ellas han perdiendo la capacidad de aprendizaje por los insecticidas químicos.

Andre Josafat Riveros, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, quien lideró la investigación, menciona las consecuencias que han ocasionado los insecticidas a las abejas y cómo estas se han extinguido por la misma razón.

“En otras palabras, tienes a una abeja que no sabe dónde están las flores, que si llega a ellas tal vez no recuerde en qué lugar está la colmena, sin suficiente fuerza para moverse entre las flores de manera eficiente y que no se pueda defender si se encuentra con virus u otros patógenos”, explicó Andre Riveros.

Es así que esta nueva fórmula tiene efectos en la disminución de las alteraciones en las abejas y otros polinizadores. Además, la patente, se convertiría en el primer invento con protección de propiedad intelectual internacional de la Universidad del Rosario.