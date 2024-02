HGM incumple nuevamente pago a empleados

Medellín

A través de un comunicado, el gerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba, aseguró que no hubo recursos para pagar la nómina que corresponde a la segunda quincena de enero.

“Es que hasta el 31 de enero tenía plazo el Hospital para pagar los intereses de las cesantías y por supuesto también la quincena que iba desde el 16 hasta el 31 de enero. Espera hasta el último día simplemente para decir que no tiene dinero, que no hay caja, que está esperando giros, etcétera ¿Dónde están esos intereses que se pueden generar posteriormente sobre los intereses? Porque es que la norma lo estipula, no es que nosotros como trabajadores queramos ponerle problema a esta administración. Y lo tercero y lo más preocupante es que ¿qué va a pasar de acá en adelante? Seguimos siendo dependientes de Savia Salud. ¿Qué va a hacer esta administración para responder por alrededor de 5 mil millones de pesos que valen las cesantías de los 1.300 trabajadores del Hospital General?”, cuestionó Camilo Toro, quien hasta hace poco era el presidente de AsoHGM.

Advierte que pese a las directrices del alcalde Federico Gutiérrez, no todos los pagos están yendo al pago de empleados y proveedores.

“Hace 15 días denunciamos en la junta directiva que hay cientos de camas, que nosotros no creíamos que de ahí se pudieran sacar 14 camas para habilitar el servicio del séptimo sur y no, por lo contrario, lo que hizo el gerente fue comprar 14 camas nuevas con un precio aproximado entre 9 y 10 millones de pesos entonces no, definitivamente a este señor no le importa el hospital, no le importa el servicio así quiera demostrar otra cosa”, finalizó el exfuncionario.

La administración distrital explicó que el giro que les corresponde llegará la semana entrante. Agregaron que desde la Junta Directiva se hace rigurosa vigilancia y seguimiento a la destinación de esos recursos para que vayan directamente al pago de personal médico y especialistas, así como a proveedores.