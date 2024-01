Medicina del sueño: diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño

El sueño es una de las funciones fisiológicas del organismo, igual de importante e indispensable a la nutrición y el ejercicio; el sueño ayuda a preparar al cuerpo en el aspecto físico y mental para el día siguiente. Durante el sueño se producen hormonas, neurotransmisores y otras sustancias que requiere el organismo para vivir sanamente.

Para tener una buena calidad de sueño, se reconocen unas conductas para tener en cuenta: no hacer ejercicio en las noches, tener horarios regulares al acostarse y levantarse, no comer dos o tres horas antes de dormir, minimizar el uso de pantallas digitales y no tomar licor a la hora de dormir.

El pasado 30 de enero estuvo Karem Parejo, médica y neuróloga, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sueño, conversando sobre la medicina del sueño. También nos acompañó Joaquín Mateu Mollá, psicólogo especialista en Psicopatología y Psicología de la Salud, hablando sobre la rumiación, dificultad de controlar los pensamientos que son motivos de preocupación.

Escucha el programa completo aquí.