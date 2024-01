Hinchas del Cúcuta siguen expresando descontento en el 2024

Cúcuta

La exposición de una pancarta en las afueras del estadio general Santander con un mensaje muy particular generó preocupación en la ciudadanía cucuteña “Si no hay ascenso para nosotros no habrá paz para ustedes”.

Los hinchas representados en algunas barras siguen expresando su desconcierto, decepción y rabia frente a la campaña del onceno motilón el año anterior.

Uno de los líderes dijo a Caracol Radio que “queremos transparencia en el manejo del equipo, no queremos mas malos manejos. Nos hemos tomado el atrevimiento en hacer una protesta en contra de ellos, una manifestación pacifica contra sus directivos”.

Indicó que “hemos tomado la decisión de no ingresar este semestre al estadio, y ubicarnos en las afueras con nuestras manifestaciones”.

“En toda la hinchada hay un desconcierto. No queremos estar más en la B. Ya queremos que el equipo se libere” puntualizó.

Finalmente dijo que “vamos a respetar a la persona que vaya al estadio, que compre su boleta, sus abonos y quiera ir al Estadio. Pero nosotros seguiremos con nuestra manifestación”.

Hoy se hizo la presentación del nuevo presidente del equipo Wilmer Sánchez, quien mostró el interés de continuar el trabajo respetuoso por la afición cucuteña, sus autoridades y por apostarle a una mejor organización y resultados para el equipo durante el 2024.