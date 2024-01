¿Cómo quitar el sabor amargo de la papaya? Trucos que quizá no conocía

La papaya es una de las tantas frutas que se encuentran en Colombia, y su versatilidad la convierten en una fruta perfecta para diferentes preparaciones como ensaladas de fruta, jugo, batidos para controlar el nivel de azúcar en la sangre, mermeladas, entre otras.

Esta fruta, que puede encontrarse durante casi todo el año en el país, se caracteriza por su textura suave y su sabor dulce, sin embargo, en algunas ocasiones esta puede salir con un sabor amargo, que puede terminar siendo muy desagradable.

Si no quiere botar la fruta completa, pero tampoco quiere comer una papaya amarga, hay un truco muy sencillo que puede ayudar a reducir el sabor amargo, y volver a disfrutar de su dulzura, sin desperdiciar nada del alimento.

Propiedades de la papaya

De acuerdo con la página web de la Unión Europea, Europeana, esta fruta es rica en papaína, una enzima utilizada en diferentes sectores, como la industria textil, cosmética, farmacéutica y, por su puesto, en la industria alimentaria, pues tiene múltiples beneficios para la salud.

Uno de los beneficios más conocidos está asociado con la salud del sistema digestivo, ayudando da reducir los síntomas del estreñimiento, por su contenido de fibra; ayuda al cuerpo a desintoxicarse, además de ayudar con los diferentes trastornos del colon, según información del portal médico, Medical News Today.

Según este mismo portal, la papaya también tiene niveles altos de vitamina C, un micronutriente que actúa como antioxidante y protege al cuerpo del daño que los radicales libres pueden causar. Cuando hay deficiencia de esta vitamina en el cuerpo, se comienzan a presentar síntomas que en ocasiones pueden confundirse con otros diagnósticos.

Igualmente, de acuerdo con el Doctor Axe, especialista en nutrición, se ha demostrado que la papaína tiene propiedades anticancerígenas; mientras que, la vitamina C y el betacaroteno se han relacionado en múltiples ocasiones con una disminución del riesgo de diferentes tipos de cáncer.

Por qué sale amarga

En ocasiones la papaya toma el sabor amargo debido a un exceso de papaína, la cual casi siempre se encuentran en mayor porcentaje en la cáscara, por eso la parte que se encuentra junto a la cáscara es la más amarga.

Si no quiere que su fruta salga con un sabor amargo, la clave es escoger la que tenga una coloración uniforme entre amarillo y naranja brillante, que no tenga manchas, ni agujeros. Es importante no comprar papayas que tengan la piel verde, pues sin duda tendrá un sabor amargo.

Truco para quitar el sabor amargo

Si compró una papaya y esta salió con un sabor amargo, hay una sencilla manera de cambiarlo, y solo necesitará agua y un poco de sal.

Lo único que deberá hacer es mezclar en un recipiente agua con una cucharada de sal, mezclarlas y luego colocar la papaya dentro del recipiente por aproximadamente 15 minutos, debe hacerlo con todo y cáscara.

Una vez haya pasado el tiempo, solo deberá lavar la papaya con abundante agua para eliminar cualquier rastro de sal, y estará lista para comer.

Otra opción consiste en cortar líneas transversales en la piel y esperar que salga el líquido, que es el que da el sabor amargo y debe dejarla reposar durante algunas horas. El único problema de este método es que debe consumir la papaya rápidamente o si no se dañará, o puede guardarla en un recipiente dentro de la nevera.