Ante el abandono de Metrolínea usuarios le hacen una serie de reclamos al nuevo gerente

Bucaramanga

El panorama en las estaciones de Metrolínea es desolador, dejando pérdidas por más de 16 mil millones de pesos.

El robo de partes de infraestructura de las estaciones, la falta de personal, solo hay 17 buses trabajando, la inseguridad y hasta los malos olores son las quejas que no cesan y se incrementan.

Robo de cosechas, otra preocupación en el magdalena medio santandereano

Caracol Radio habló con usuarios frecuentes de este servicio, y dijeron que este desastre ya llegó hasta estaciones más dotadas como la de Provenza o Cañaveral, donde solo sirve un vagón y quitaron la mayoría de rutas.

“Tardan mucho los buses en pasar, cada media hora. En este vagón no hay para recargar, toca ir a la estación. Acá nadie vigila, solo las cámaras y no sé si sirven”, indicó un estudiante que hace uso constante del servicio de transporte.

Pagando el recibo y sin agua, así viven 1.200 familias que llevan 4 meses sin el servicio

Vive cerca a la estación de Provenza y comentó que cerraron una estación. Todos los pasajeros se aglomeran esperando una ruta, que antes pasaba cuatro veces en media hora y ahora solo opera uno. Incluso deben pagar en los puntos de recarga que están en las paralelas y no en la estación.

#Bucaramanga | Así se ven algunas estaciones de Metrolínea, sometidas a robos, vandalismo y abandono.



Recuperarlas cuesta alrededor de 16.000 millones de pesos. pic.twitter.com/dtUZKDbiVF — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 31, 2024

“A mí me da tristeza ver que la gente no está cuidando las estaciones. Se están llevando hasta las paredes. Debe ser para el consumo porque la están pelando. Hacia Piedecuesta se llevaron las estaciones. A uno le da tristeza porque eso sale del bolsillo de los impuestos. Eso no es que el gobierno paga, eso lo pagamos nosotros y los usuarios”, agregó otra usuaria.

Hoy es el segundo miércoles de entrega de 1.000 citas para pasaporte en Bucaramanga

Esta semana el excandidato a la alcaldía de Floridablanca, Jhair Manrique, fue nombrado como nuevo gerente de Metrolínea. Y los usuarios no tardaron en hacer una serie de reclamos, tenido en cuenta en el plan de desarrollo de Bucaramanga y la mesa de diálogo con expertos del sector transporte que ya lidera el nuevo gerente.

🧵#BGAvanzaSegura A esta hora el gerente de Metrolínea, Jhair Andrés Manrique Bautista, participa en la 'Mesa de Expertos' del sector transporte para construir el Plan de Desarrollo de Bucaramanga 2024-2027.

1/2⬇️ pic.twitter.com/fzE2aEYHNO — SITM Metrolínea (@Metrolinea) January 30, 2024

“La inseguridad es brutal. Aquí se entran los ladrones. Tuve la experiencia de un ladrón que se subió al AP12, nos iba a atracar a todos y el bus lleno. Aquí lo atracan a uno adentro de las estaciones. Eso es solo y oscuro”.

Barrancabermeja está en alerta roja por el fenómeno de El Niño.

“Junto al gerente hicimos un recorrido evaluando daños y analizando soluciones a un sistema que hoy solo tiene 17 articulados al servicio”, expresó en su cuenta de X el alcalde Jaime Andrés Beltrán.