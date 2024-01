Migración Colombia advirtió aumento de flujos irregulares por Necoclí, Turbo y el Darién

Nacional

Durante el lanzamiento del Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana, el director Fernando García y el equipo de Migración Colombia, presentaron nuevas cifras sobre la situación actual del ingreso a territorio colombiano tanto en flujos regulares como irregulares. Según el reporte de Migración Colombia, para el año 2022 se reportaron aproximadamente más de 200.000 migrantes en tránsito, mientras que para el 2023, la cifra aumentó exponencialmente reportando 445,380 migrantes.

En medio de las detecciones de migraciones irregulares se reportaron 13 países, las nacionalidades que encabezan la lista, están venezolanos con un 66,99%, ecuatorianos 11,02 %, Haití con el 9,60% y China, que alcanzó un 4,95%. Los territorios en los que más se presentan estos tránsitos son Necoclí y Turbo, donde para el mes de agosto del 2023, obtuvieron un pico total de 78.514 migrantes.

“Los datos no se comportaron de igual manera de mes a mes y vemos que para final de año hubo un descenso, una estabilización, que creemos que tiene que ver con las personas provenientes de Venezuela que intentan hacer el tránsito por estos territorios y por el Darién, no lo logran y regresan a su hogar para las fiestas decembrinas”, afirma David Castrillón docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia.

El director Fernando García reportó que territorios como Turbo y Apartadó, se llevó a cabo una rápida acción, ya que la situación era tan grande que los migrantes se aglomeraron en los parques y las plazas principales de la zona. El Darién es de los puntos más importantes de los diálogos para la contribución del desarrollo, los análisis y las investigaciones, ya que para el 2023 se detectó un total de 539.959 migrantes que cruzaron la selva.

La preocupación por estas cifras se incrementa teniendo en cuenta los marcos de derecho internacional, dónde en la actualidad, los retos globales son mayores y con esto, aumenta el número de migrantes en tránsito. Estos flujos irregulares se reportan como una de las causas principales de tráfico de personas, deportación, xenofobia, etc. “Asumir un diálogo que no sólo Migración tome las medidas, si no que permita a las autoridades recoger los aportes que cada uno tiene. Esto es una necesidad, yo lo veo como una necesidad como director de esta entidad”, concluye Fernando García.