Lucas González vivió el momento más especial de su carrera en América: emotiva anécdota

Lucas González habló en El Vbar Caracol sobre su debut en el fútbol colombiano. El entrenador bogotano irrumpió en la Liga durante la temporada 2023, de la mano de Águilas Doradas y América de Cali, logrando imponer un estilo de juego bastante llamativo y generando opiniones divididas entre los aficionados del balompié nacional.

Precisamente, González reconoció que el momento más especial de su naciente carrera ocurrió en el conjunto vallecaucano, cuando a tan solo unas fechas haber iniciado el campeonato estuvo a punto de ser destituido por malos resultados. En ese instante, los jugadores se unieron para sellar su continuidad y en adelante las cosas mejoraron abismalmente.

Por otro lado, el estratega de 42 años reconoció que se lleva “bonitos recuerdos” tanto de Águilas como de América y sentenció que por ahora está descansando, mientras analiza bien cuál será su próximo destino.

Un 2023 lleno de aprendizajes

Buenos recuerdos en su primer año como DT

“Me quedan recuerdos muy bonitos, fue una experiencia muy bonita. Soy la cabeza de un cuerpo técnico que apenas empezó en 2023, pero pareciera que lleváramos diez años por todo lo que se ha hablado. El paso, no solo por América sino por Águilas también, nos dejó experiencias muy bonitas, recuerdos muy bonitos y relaciones con personas que mantendremos por muchos años”.

El 2023 fue de ensueño

“Si a mí el 20 de diciembre del 2022, que fue cuando empezó todo, me hubieran dicho que iba a dirigir Águilas, siendo primero con ese equipo, y después en 6 meses pasaríamos al América, superando la barrera de puntos que había hecho el club desde que regresó a la A, diría que ni en una película de Hollywood tendrían esa historia. La vida nos tenía eso guardado y así nos ha tocado vivirla. Me expreso de la misma forma siempre a como hago acá o cuando inicié mi proceso de dirigir en divisiones menores”.

Las críticas por su forma de ser

“La supuesta prepotencia viene en consecuencia de la interpretación de alguien. Estas en un entorno, puede ser una rueda de prensa, te hacen una pregunta, la respondes y te pueden decir prepotente u otra persona diría es que eres directo. Intento ser así, sin nada rodeos y decir las cosas lo más tranquilo posible. De mi parte mía ni de mis jugadores, va a haber alguien que levante la voz o maltrate verbalmente. Acepto la crítica e intento exponer mi punto de vista”.

América fue un lugar inolvidable

El momento más emotivo

“Sabíamos que el inicio en América sería difícil, desde el puto de vista del fútbol, porque éramos conscientes de que iniciábamos sin centrales para competir y entrenar. Por eso fue que subimos chicos de las divisiones menores. (Jhon) García y (Kevin) Andrade estaban lesionados, el departamento médico nos pasó la información, pero los plazos no se cumplieron, tardaron más de lo esperado. Fue un poco más difícil y nos puso en la quinta fecha con cinco putos y una eliminación de Copa, que nos dolió mucho porque no esperábamos. De ahí queda el recuerdo más bonito que tendré por muchos años: en poco más de un mes, construyes una relación con un grupo de trabajo, en este caso con tus jugadores, que un momento de tensión y pasa lo que pasa, con esa resistencia con la hinchada y la policía, los jugadores, con poco más de un mes de conocernos, salen a defendernos. Es un recuerdo de un momento de máxima tensión y el respaldo de los jugadores es algo que recordaremos por siempre”.

Logró formar una familia

“A los chicos los quiero mucho, el jugador es lo más sagrado que hay. Tenemos una relación muy cercana, es algo similar a las familias. El rol de nosotros es guiar ese camino y hay momentos en los que debemos tomar decisiones, que desde el punto de vista del entrenador, el jugador debe entender que hay algo más grande que ellos, que es el equipo. Cuando el entrenador toma decisiones es para beneficiar al equipo, esa relación será transparente y cordial”.

Relación con Carlos Darwin Quintero

“No tuve diferencias con él. Darwin es un excelente jugador, siempre intento ser honesto con mis jugadores. Yo me encontré con dos buenos equipos que tenían buenos jugadores, pero no tuve influencia en la conformación de las nóminas. El único que trajimos por pedido expreso fue Edwin Cardona y logramos sacarle provecho. Ya con el futbol que teníamos y veíamos haber fallado, intentamos ajustar el perfil de jugador para este semestre (2024). Ni con Darwin ni con ningún jugador tuve una diferencia, al contrario siempre agradecimiento con ellos por entender que el equipo es lo más importante”.

Salida del club

“Es algo natural, Marcela lo explicó. A finales de diciembre, ella es anunciada como nueva presidenta. El presidente de un club está a cargo de tomar decisiones, en este caso más porque es la hija del dueño. Marcela tenía claro lo que quería para el equipo. Cambió el personal, la secretaria técnica, el gerente, personas del área administrativa, hasta la señora del aseo. Ella tomó decisiones y apostó por un proyecto 100% suyo. Pasa en las empresas y en el fútbol… Ella dijo que se demoraría lo nuestro, así lo veía y argumentaba su decisión en eso, pero nosotros siempre intentamos salir a ganar. Si pecamos de algo fue de intentar hacer que la hinchada se sintiera orgullosa y ganar todos los partidos, sin especular porque este club debe ganar a dondequiera que vaya. Nuestra intención siempre fue esa, pasa que los rivales también lo hacen y a veces no salen las cosas”.

Futuro deportivo

Aún quedan rastros de su gestión en el América actual

“Más que ideas mías, se ven comportamientos que introduce uno como entrenador en los jugadores y dependiendo de la elección de los mismos, va a seguir emergiendo eso. Había varios jugadores que jugaron mucho con nosotros y cuando ellos están cerca, se van a comportar de esa forma determinada. Ahora tienen otro entrenador que seguramente les pide otras cosas y también se veían comportamientos diferentes”.

Deseo de seguir, pero sin apresurarse

“Mi influencia en la conformación de los dos equipos fue muy poca. Logramos adaptarnos y sacarle el máximo rendimiento a los jugadores. Eso de llegar uno y armar su equipo como uno dice, tiene que ser un caso parecido al de Alberto Gamero, que pasa muco tiempo en un club, se va adaptando, entiende las deficiencias de la plantilla, las refuerza y es mucho más aterrizado ver los resultados como los que tiene Millonarios actualmente. Soy consciente de que la vida del entrenador depende de su último proceso y por eso debemos elegir bien cuál sea el siguiente reto. Apenas tengo 42 años y uno solo en primera división. Tengo muchas ganas de seguir, pero no quiero apresurarme, estoy tranquilo y cuando salga algún proyecto en el que podamos tener influencia, seguramente lo vamos a coger”.

No ha hablado con nadie de Nacional

“Tengo grandes sueños en mi carrera. Nacional tuvo un traspié, tras un resultado abultado y eso hace que el hincha se exprese y se creen este tipo de rumores. Al final es un grandísimo club, acá en Colombia hay varios. Pude trabajar ahí en divisiones menores, cuando estaba lejos de iniciar mi carrera, pero ahora Nacional tiene un entrenador y deseamos que les vaya bien. Que por el bien del fútbol colombiano enderecen el camino pronto y les vaya bien en torneo internacional… No, no me han dicho nada. Ya tienen director técnico, no he tenido ninguna conversación con nadie, salvo por algún mensaje que me han mandado amigos, por por ahora nada. Máximo respeto al actual entrenador… En Nacional, la particularidad cuando salí, siendo similar a lo que pasó con América, es que formaba parte de una reestructuración. Yo salgo con Emilio Gutiérrez, que era el presidente y dirigía el departamento de metodología y las divisiones menores. Salimos varias personas. Con quienes trabajé como Pacho Maturana, René Higuita, tengo una relación bastante cercana. Ya con personas de los directivos no tuve la posibilidad de trabajar”.