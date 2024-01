Exdirector del Dapre: “El de primera dama no es un cargo público, por lo que no tiene sueldo”

El lunes 29 de enero, la Procuraduría General de la Nación (PGN) publicó un concepto a través del cual respalda la nulidad de un decreto con el que se delegaba a la primera dama, Verónica Alcocer, como embajadora en Misión Especial a Roma, Italia.

La entidad, a cargo de la procuradora Margarita Cabello, sustentó que Alcocer no debió ser enviada al Vaticano, en cumplimiento de funciones diplomáticas, a la audiencia con el papa Francisco que se celebró entre el 13 y 14 de enero de 2023.

El Ministerio Público argumentó que esta decisión, que se adopta en el marco de un proceso legal que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se tomaba en “defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y derechos fundamentales”.

#JUDICIAL| La @PGN_COL pide frenar gastos de la primera dama, Verónica Alcocer. "No es servidora pública, por lo tanto, no podría ser destinataria ni de comisiones, ni de viáticos" . @MarttinCristina pic.twitter.com/fADosnQTM8 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 29, 2024

“La señora VERÓNICA DEL SOCORRO ALCOCER GARCÍA, no es servidora pública, ni se le asignó tal calidad, por lo tanto, no podría ser destinataria ni de comisiones, ni de viáticos regulados para los servidores públicos, a quienes se dirige la normatividad invocada en el Decreto cuestionado”, señala la entidad en el concepto.

La primera dama no es un funcionario público

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Víctor Muñoz, explicó en 10AM HOY por HOY de caracol radio en qué consiste la figura de primera dama y cuáles son sus funciones dentro del Estado.

“En la estructura de la Presidencia de la República, la oficina de la primera dama no existe. No tiene funciones, estructura a cargo, ni presupuesto. La primera dama no es un funcionario público”, explicó el exsecretario de presidencia en el Gobierno de Iván Duque.

En ese sentido, indicó que en las últimas décadas se ha vinculado la figura de la primera dama a la formulación de políticas en pro del bienestar de la infancia y adolescencia; sin embargo, no cuenta con funcionarios a cargo o presupuesto.

A su vez, señaló que en caso de que se presenten desplazamientos a otras regiones o por fuera del territorio nacional no se brindan viáticos o remuneración por parte de la Presidencia de la República, sino que estos apoyos se hacen en función del principio de seguridad.

“Lo que es una complejidad jurídica es que esta figura no tiene asignación ni contratación. Es una oficina sin funciones ni presupuesto; sin embargo, hay unas consejerías que prestan apoyo para desarrollar actividades”, concluyó