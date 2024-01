Play/Pause El Pulso del Fútbol, 30 de enero de 2024 51:50 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la supuesta posibilidad de que Teófilo Gutiérrez podía llegar a Junior. César dijo: “Teo es un buen tipo, pero está para otras cosas en este momento. Fue importante en su último paso por el Cali, pero hace mucho no juega y no lo veo en Junior”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Sobre Teo se dijeron muchas mentiras y está totalmente descartado para el Junior. Los Char salieron a decir que si se quiere retirar allá bien, pero no va a jugar más en Junior”.

