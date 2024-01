Sin combustible, Soat y sueldo trabajan bomberos del Huila

Neiva

Preocupante situación, ya que se arrancó el año 2024 con altas temperaturas e incendios forestales y los cuerpos de bomberos, no han firmado convenios con las nuevas administraciones locales, para que estos organismos presten los servicios de emergencias.

A la fecha según los cuerpos voluntarios afirman que a la fecha el fuego ha consumido más de 600 hectáreas en más de 10 municipios del departamento del Huila, en su mayoría causados por la mano del hombre.

Según Édison Fernández coordinador de bombero del Huila, afirmo que “de los 37 municipios en el Huila, 36 alcaldías no han firmado convenio con los bomberos de cada localidad, hecho que generara que estos socorristas dejen de prestar el servicio en los primeros días del mes de febrero”.

Algunas de las maquinas ya no cuentan con combustible, Soat y herramientas, sumado al no pago de los más de 900 bomberos que existen en la región, que a la fecha los mandatarios locales no avanzan en la firma de convenios.

En municipios como San Agustín, Teruel, Isnos, Agrado, Paicol, Algeciras entre otros se han reportado estos incendios que ya generan pérfidas cuantiosas en temas de naturaleza.