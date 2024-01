Danovis Banguero habló de la roja que no mostró Roldán: “Si yo piso a Enamorado, me echan”

Millonarios se quedó con el primer título del año en el fútbol colombiano. El cuadro capitalino venció 2-0 al Junior de Barranquilla (global 2-1) y con ello alzó la Superliga 2024, trofeo que no conseguía desde hace seis años. Santiago Giordana y Leonardo Castro anotaron los goles azules para la consagración en El Campín.

Una de las acciones más polémicas del encuentro ocurrió en el primer tiempo, cuando José Enamorado cometió una durísima falta contra David Mackalister Silva. Si bien el árbitro Wilmar Roldán revisó el VAR al tratarse de una posible roja directa, su decisión, para sorpresa de muchos, fue mantenerse en la amarilla. Y al respecto habló Danovis Banguero en El Vbar Caracol.

Si bien el experimentado defensor reconoció que no había ninguna mala intención del jugador del Junior y se trató de mera imprudencia, la gravedad de la infracción daba para expulsión. Incluso aseguró que si hubiese sido al revés, es decir que Banguero hubiera cometido esa misma falta contra Enamorado, habría sido roja por la corpulencia del defensor.

Finalmente, Banguero, de 34 años, dio detalles sobre su estado físico luego de la final, esto teniendo en cuenta que a los 39 minutos tuvo que ser sustituido por una molestia en su pierna derecha. En su lugar terminó ingresando Omar Bertel.

Millonarios, campeón de la Superliga

Lesión en el primer tiempo

“No sé nada de mi lesión. Sentí una molestia en el cuádriceps, en la parte de arriba. Me limitaba el movimiento en la pierna derecha. Acá todos estamos para aportar y si hay un compañero que está al 100 por ciento en el banco y motivado para jugar, debes dar un paso al costado. Hay que esperar los estudios para saber si es grave o es de reposo, pero la molestia está”.

Controló a Enamorado

“La capacidad que tiene (José) Enamorado por su velocidad y regate, es un hombre de cuidado. Él tuvo su partido en Barranquilla, donde uno siendo lateral debe cumplir con sus funciones: marcarlo, evitar que te haga el mayor daño posible. Un jugador con características como las del 1 contra 1, pero nosotros de local, la altura y el frío hace mella para que se sintiera su capacidad física. De a poco se le fue sintiendo, se fue quedando y es normal, así como cuando vamos a Barranquilla por el horario y la temperatura. Ellos tomaron medidas, viajaron el mismo día, pero el cuerpo siente eso y se vio reflejado con el pasar de los minutos. La amarilla también lo condicionó un poco”.

No abusar del juego aéreo

“El profe dijo que teníamos dos metros de ventaja respecto a los extremos rivales. Fue una falla que tuvimos en el primer tiempo, donde nos vimos con ventaja e intentamos levantar, pero se hicieron fuertes los dos centrales con ayuda de sus volantes. Esa era la idea de ellos por el juego aéreo. Así que (Gamero) dijo que entráramos en pared, intentar penetrar con balón al piso y así fueron los goles”.

Pedido de tranquilidad

“Desde Montero y nosotros los defensores hasta arriba tratábamos de transmitir esa paciencia, porque igual faltaba mucho. El profe desde Barranquilla planificó su partido porque eran 180 minutos. Cuando el profe saca a Yuber (Quiñones), que lo malinterpretaron porque no fue por algo malo, lo hace porque detecta que nos están haciendo daño desde allá con Walmer desprendiéndose y haciendo el 2-1. Él me adelanta para cubrir esa falencia. Desde allí se trabajó el partido de locad. No podíamos recibir otro gol, el 1-0 era más que suficiente para venir de local y tratar de darle la vuelta. Desde allí la madurez que se debe tener en ese tipo de partidos”.

La roja no mostrada a Enamorado

Fue mera interpretación

“Uno en el momento ve la jugada y todos concordamos en que fue sin culpa, pero la gravedad cada quien la va a interpretar diferente. A favor de Junior dio para amarilla nada más. Igualmente, nosotros estamos tratando de implementar una política de respetar y darle agilidad a las decisiones del árbitro. Ahora bien, esperamos que no se aprovechen de eso. Cuando no rodeemos ni peleemos con el árbitro, que no se interprete de que estamos conformes con la decisión. Todo es de interpretación. Pueda que para nosotros sea roja, pero el árbitro dijo amarilla, listo pasemos la página y vamos a jugar. Pero no se aprovechen de eso, diciendo que si no peleamos era porque se le dio la razón. Cada quien tiene su intención y Enamorado es un jugador que no tenía la intención de irle a pegar a alguien, por ahí fue una imprudencia que no ameritaba para una roja directa, pero indudablemente fue fuerte… Es como lo que pasó en Barranquilla con el primer penal a Walmer (Pacheco), quedó a interpretación. El VAR te avisa si quieres revisarlo, pero la decisión final es del árbitro central”.

De ser al revés, la decisión arbitral habría sido diferente

“En el camerino decíamos con Mackalister: ‘Menos mal fue Enamorado, que es peso pluma’. Yo meto el mismo pisón y puedo lesionar al compañero. No es la intención de lesionarlo, pero el peso mío es diferente. Menos mal fue Enamorado y no dio para más. Si yo o Didier Moreno tenemos la misma situación, probablemente es una lesión más grave… El ‘sin culpa’ no vale, pero si es al revés esa jugada y piso sin culpa a Enamorado, me echan. Creo que fue por el espectáculo, para que no se dañara”.

Adaptación rápida a Millonarios

Amistad y conocimiento con Alberto Gamero

“Hubo un momento, antes de ir a Nacional, en el que me preguntan si me gustaría estar nuevamente bajo las órdenes del profe Gamero y seguramente yo dije que sí, que en algún momento con gusto lo haría. No fue fácil, pero los directivos hicieron el esfuerzo. Yo creo que se dio el momento propicio para sumarle a este proyecto. No es algo que hayan armado ahora, viene planificándose desde años atrás y ya está dando frutos… Hasta ahora me han recibido bien, ha cambiado solo el camerino porque uno queda marcado con el estilo de juego del profe, luego de tantos años, más de siete. Se van mejorando cosas, se le implementan, pero la base del estilo es el buen trato a la pelota, el orden táctico y ya quedó arraigado en el chip, entonces no es muy difícil cogerle la línea. La adaptación va más en el camerino, cómo te reciben los compañeros, la aceptación que puedas tener y lo otro se desenvuelve en la cancha para irse ganando a la hinchada”.

Líderes que arropan en el azul

“He contado con la fortuna de llegar a equipos con 2-3 líderes, que ya están allí y son buenos, porque el líder no es el que más edad tiene, sino el que asume y sabe guiar con el ejemplo. En Millonarios hay varios, ahorita hay varios por fuera como Cataño, Vargas, Pereira, que son líderes positivos dentro del camerino y el terreno. Lo de Mackalister, ya había tenido la oportunidad de jugar con él en Tolima. Ya lo conozco, sé cómo es su temperamento: alegre, servicial siempre. Su recibimiento ha sido fundamental para poder engranar en el equipo. Se hace más fácil cuando hay líderes positivos en un equipo”.

Primer título en apenas semanas

“Me han recibido bien, estoy contento… Este título es de los muchachos porque yo acabo de llegar, recién estoy empalmando. Se me da la posibilidad de salir campeón, entonces agradecido con los directivos porque me dieron la oportunidad de llegar, el profe, los compañeros porque con su recibimiento y la facilidad de que me han aceptado, he podido aportar de a poco”.