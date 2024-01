Incendio en Pradera no podrá ser atendido con el Sistema Bambi Bucket

Pradera, Valle del Cauca

Incendio forestal en el municipio de Pradera cumple 5 días, la dificultad del terreno hace difícil el acceso, sin embargo la Fuerza Aérea ya hizo un vuelo de reconocimiento en compañía del secretario de Gestión del Riesgo del Valle.

El incendio que comenzó en la zona montañosa del municipio de Pradera hace 5 días ha consumido aproximadamente 60 hectáreas de vegetación nativa, el terreno empinado hace difícil el acceso que solo puede hacer caminando por aproximadamente dos horas y media, luego de recorrer dos más en vehículo desde el casco urbano.

El capitán Iván Dario Vélez, de bomberos de Pradera, dijo que 17 unidades están en la zona para combatir el incendio, pasaron allí la noche y los esperan para que den reporte de la evolución de la conflagración.

El coronel Luis Eduardo rincón Sánchez comandante del Comando Aéreo de Combate Número 7, contó que se hizo un sobrevuelo identificando el foco del incendio en el corregimiento de Bolo Azul.

Desafortunadamente, el secretario de Gestión del Riesgo del Valle Francisco Tenorio, explicó que, según análisis de la ubicación del incendio, no será posible el uso del Sistema Bambi Bucket, sino que será sofocado de manera manual con apoyo de bomberos de varios municipios.

“Se inició el protocolo para solicitar un sobrevuelo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con el ánimo de verificar las condiciones de este incendio forestal y una vez autorizados, con el acompañamiento Comando Aéreo de Combate No. 7 procedimos a realizarlo y se concluyó que la activación del protocolo Bambi Bucket para este sitio no va a ser posible debido a las condiciones agrestes del terreno y sobre todo porque no hay un lugar cercano donde se pueda autoabastecer la aeronave con el ánimo de ser más eficaz y eficiente en la liquidación de este incendio forestal”, explicó Tenorio.

En este caso se tendrá la colaboración de bomberos de Pradera, Florida, Palmira y otros municipios vecinos.

El incendio, que no pierde fuerza y que es impulsado por los fuertes vientos de la cordillera, amenaza con llegar al Paramo de las Hermosas, ya que la conflagración se presenta en el corregimiento de Bolo Azul, una zona que limita con el departamento del Tolima.