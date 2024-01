Exdirectora de la Fundación EPM pide rectificación a concejal por denuncias en su contra

Medellín

En diálogo con Caracol Radio, Vivian Puerta, exdirectora de la Fundación EPM se defendió de las denuncias que en su contra ha lanzado durante los últimos días el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout.

La señora Puerta asegura que esperaba la notificación de su salida.

“Nosotros tenemos junta directiva o teníamos los últimos jueves de cada mes, que era el 25 y yo debía enviar de hecho mi informe de gestión una semana antes, es decir, el jueves anterior y la junta que se llevó a cabo ayer. Efectivamente, en aquella yo sabía para qué era la junta y salgo de la organización, pero pues, no fue una cosa, así como inesperada, ni que yo hubiera dicho yo no quiero irme de aquí, no, cero”, expresó la exfuncionaria.

Agregó que no renunció a su cargo, porque dada la naturaleza jurídica de la Fundación EPM, no tenía porqué hacerlo.

“Porqué tengo que renunciar a un derecho laboral que tengo. No, yo soy abogada. Entonces es como que yo digo no tiene sentido. En el contrato de término indefinido hay dos formas de terminar el contrato, uno con justa causa, que en este caso no lo hay, y lo otro sin justa causa. Es lo que se decidió por parte del Consejo Directivo, Vivian, tranquila, agradecemos el trabajo, va a haber un cambio y hemos decidido pagarte la indemnización. Es que ni siquiera nadie me dijo a mí que tienes que renunciar o deberías renunciar”, explicó la exfuncionaria.

Además, se defendió de las acusaciones, sobre los presuntos hechos de corrupción en Buen Comienzo, durante el periodo que estuvo al frente del programa.

“Digamos, históricamente los operadores se contrataban a dedo, la verdad. Y si se pusieron requisitos financieros, técnicos y jurídicos, es decir, usted debía ser una persona jurídica de una entidad sin ánimo de lucro porque la ley así le exige. Usted debe tener tal capacidad financiera porque si yo le voy a entregar recursos públicos, usted tiene que probar que tiene la capacidad de responder por las obligaciones que adquiere. Y cuando se hizo eso hubo operadores que no cumplieron, pero yo creo que fueron seis, pero no como él dice, como que de 40 salieron 30, o sea que quedaron solamente 10 en sus falso”, finalizó la señora Puerta.