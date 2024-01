Ángelo Marsiglia:”Vamos a los Olímpicos a ser protagonistas y seguir haciendo historia”

En Zúrich, Suiza, se llevó a cabo el Foro de Entrenadores posterior a la Copa Mundial Femenina, evento que es organizado por la FIFA. Allí se contó con la participación de los técnicos de las 32 selecciones que participaron en la última competición futbolística, entre ellos Ángelo Marsiglia.

Este fue un espacio en el que los entrenadores pudieron tener conversaciones para intercambiar ideas y pensamientos, proponer sugerencias para aportar al desarrollo del fútbol femenino, discutir asuntos sobre aspectos técnicos de competición y arbitraje, y continuar con el trabajo progresivo hacia la rama femenina del fútbol.

Marsiglia paso al frente en medio del evento y le preguntaron por la participación de la Selección Colombia en el último mundial, el momento actual del fútbol femenino, y el reto del equipo nacional en los Juegos Olímpicos.

“Hemos tenido la oportunidad de ser protagonistas en los tres mundiales que hemos ido. Queremos ir a los Olímpicos a ser protagonistas y seguir haciendo historia en nuestro país”, dijo Marsiglia.

La última participación de Colombia en unas justas fue en Río 2016, tanto en la rama masculina como femenina. El grupo de futbolistas se fue de los Juegos, quedando última en su grupo con un solo punto. En aquel cuadrangular terminó cayendo ante Francia y Nueva Zelanda, y empató ante Estados Unidos.

La evolución del fútbol femenino ha sido relevante en nuestro país y Marsiglia se mostró positivo con los pasos hacia adelante que se están dando: “Colombia ha invertido mucho en las etapas tempranas del fútbol femenino. Hoy por hoy vemos demasiado talento, como es el caso de Linda Caicedo que pudo disputar los tres mundiales. Jugadoras que también vienen sumando caso Ana María Guzmán, Gabriela Rodríguez y Luisa Agudelo. Esas jugadoras que son el futuro también son el presente. Eso es lo que venimos haciendo, desarrollando el fútbol base de nuestro país”.

Por último, le preguntaron al entrenador sobre Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid y quien estuvo en la nominación al Premio The Best, en el que quedó segunda, siendo superada por la española Aitana Bonmatí. “Linda es la hija del país. Cuando se habla de fútbol femenino se habla de Linda. Para nosotros es un orgullo haberla tenido en todas las categorías, como se ha desarrollado ella. Lo que la ha llevado a conseguir tantos logros es a la constancia y la disciplina, no solo el talento. Es una jugadora que viene construyendo lo que hoy es su presente. Es un ejemplo para nuestra juventud”.