“Yo me gradué de médica”: madre de estudiante accidentada en Bucaramanga

Bucaramanga

Casi seis meses han pasado luego del trágico accidente que ocurrió en la carrera 27 con la avenida González Valencia en Bucaramanga, momento en el que María Juliana Murzi Pabón perdió la vida a sus 24 años de edad y a punto de recibir su cartón como médica de la Universidad de Santander.

Como la misma estudiante no pudo graduarse del programa de Medicina, la Udes le hizo un sentido homenaje y le puso la toga para entregarle el cartón a Ana Lucia Pabón, quien es la madre de María Juliana.

“Me invitaron a entregarme el cartón de médica. Yo me gradué de médica. Tristemente recibí el cartón de mi ángel, porque en medio del sufrimiento hay que seguir adelante y el homenaje era recibir el cartón. Ella era médica y tenía que sacar la cara adelante por ella”, dijo en Caracol Radio la madre de la joven fallecida.

Ana Lucia es madre soltera con dos hijas una de 24 y la otra de 12 años de edad, sin embargo luego de la pérdida de María Juliana la recuperación de la familia ha sido compleja. La estudiante de medicina era oriunda de Arauca y decidió hacer sus estudios en la capital santandereana. En la clínica Comuneros hacía el internado para terminar su carrera.

“Con mucho esfuerzo mi hija estudio en la Udes. Se le propuso que estudiara en Arauca pero amaba su ciudad bonita Bucaramanga. Me dijo que la única manera para llegar temprano a los horarios que tenía era conseguir una moto. Yo le presté el dinero para comprar una moto, que era de segunda. La vida después del fallecimiento de mi hija ha sido difícil. He estado con psicólogo y gracias a Dios he sacado mi vida adelante”, narró la mujer.

Indicó que al momento la Fiscalía no se ha contactado con ella, solo tuvo una reunión en medio de este proceso. Por lo que la familia exige respuestas y que se investigue el accidente, luego que chocara con otro conductor cuando cambió el semáforo del cruce de la 27 con González Valencia.

“He estado detrás de la Fiscalía para que se haga justicia. La niña no cometió ningún error. Ella respetó el semáforo y el otro señor iba con afán. Solo he tenido una cita con la Fiscalía. Me han aplazado las audiencias, no me han entregado la moto. No hay respuesta”, agregó Pabón.

El accidente ocurrió el pasado 14 de agosto a las 5 de la mañana. Murzi Pabón se movilizaba en una motocicleta de placa RNQ-82B, desde el barrio Cañaveral de Floridablanca hacia la clínica Comuneros en el barrio La Aurora de Bucaramanga.

Sobre la González Valencia descendía un domiciliario, identificado como Ángelo Umbría Agüero, quien iba en una moto de placa PPI-04E. Al parecer fue él quien no hizo el pare y cruzó a toda velocidad, encontrando en el camino a la joven estudiante.