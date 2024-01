Presidente del Senado criticó al centralismo por la atención de incendios

Bucaramanga

La atención a los incendios forestales que se han reportado en el país generó una fuerte crítica del presidente del Senado, Iván Name.

El senador cuestionó desde Bucaramanga la forma en la que el gobierno nacional le ha dado respuesta a las conflagraciones.

“Cada vez que tenemos una crisis o que nos ofrecen unos juegos de ajedrez o de Panamericanos o de lo que fuere es que el centralismo no responde ni siquiera para apagar un incendio porque no hay presupuesto para bomberos, no hay presupuestos para helicópteros, no hay presupuestos para nada, aquí no tenemos ni trenes, aquí no tenemos ni aviones parecen son flotillas de avionetas, cuando fundamos la aviación en el mundo vamos para atrás”, agregó el presidente Name.

#VIDEO | "El centralismo no responde ni siquiera para apagar un incendio", la crítica desde Bucaramanga del presidente del Senado, Iván Name. pic.twitter.com/443et5dfnm — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 25, 2024

Al tiempo, cuestionó que el estado se rija por un modelo centralista, el cual calificó de inconveniente para Colombia.

“El atraso se debe al modelo centralista de que todas las decisiones de toda índole se toman en un modelo paquidérmico e inconveniente, de tal manera que hasta los incendios no los podemos apagar porque cuando hay aparatos no hay agua y cuando hay agua no hay aparatos”.

Sus declaraciones las hizo desde la capital santandereana en donde participó de la segunda audiencia pública de regiones autonómicas ‘una salida para el desarrollo, la riqueza y la paz en Colombia’.